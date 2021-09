Pitazo: En juego de eliminatoria en casa se gana, la forma no importa

Panamá no puede desperdiciar unidad alguna jugando como local, para llegar al Mundial la suma es clara, en casa hay que ganar no importa la forma, y al jugar de visita robar la máxima cantidad de puntos posibles. Eso no es descubrir el agua tibia, es una eliminatoria mundialista.

Versión impresa

El punto de reflexión será. ¿ Cómo afrontar esos partidos?, principalmente ahora que no se juega Hexagonal y es Octagonal.

Una fase final de eliminatoria de la Concacaf que involucra más equipos con la Octagonal, pero con algo muy importante, es muy rápida, corta y con poco tiempo de descanso para los jugadores.

Tres partidos en un mes, lo hace más complicado, menos tiempo ra para recuperar a los jugadores, menos tiempo para estudiar al rival y por ende habrá más cansancio tanto mental como físico, aquí la mano del técnico también debe verse reflejada.

En la eliminatoria primero hay que jugar y ganar la mayor cantidad de unidades posibles, después vemos los goles.

Panamá tiene que ganar en el Rommel Fernández, no importa si juega feo o bonito, eso es lo de menos, lo importante es el resultado.

Habrá algunos eruditos que dirán que jugaste feo o bonito, créame amigo lector que en eliminatoria mundialista, eso es lo de menos.

Lo importante es jugar partido a partido y sumar puntos, si son de tres unidades, la suma es más valiosa y te pone más cerca del Mundial.

VEA TAMBIÉN: Édgar Yoel Bárcenas: 'Hay que empezar con el pie derecho'

Panamá llega al Octagonal con una plantilla corta, pienso que en igual situación llegan Costa Rica que viene en renovación, Honduras y El Salvador, son rivales que tendrán sus jugadores titulares, pero de ahí en adelante los técnicos tendrán que mirar en el banquillo para ver quién le podrá hacer el trabajo extra.

Las eliminatorias de la Octagonal arrancan hoy, a nuestro juicio con un Estados Unidos por encima de todos con Cristian Pulisic del Chelsea y compañia, México con Hirving "Chucky" Lozano del Napoli tiene lo suyo, el resto de los países, tendrán que pelearse lo que pueda quedar, un tercer cupo directo a Catar 2022 y un boleto al repechaje.

Pero hay que ponerle mucha atención a Canadá, vienen liderado por Alphonso Davies del Bayern Munich, el equipo de la "Hoja de Maple" viene trabajando en silencio, eso lo hace más peligroso y un Jamaica que como equipo caribeño, puede hacer daño.