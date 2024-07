Pitazo: Panamá fue inocente; Colombia dio clase en la Copa América

Un partido de fútbol tiene cuatro resultados: lo puedes ganar, empatar, perder o recibir una goleada y ante Colombia en la Copa América, el último resultado fue lo que obtuvo Panamá.

Esto de los cuatros resultados lo decía con mucha frecuencia a la prensa panameña, Hernán "El Bolillo" Gómez y ahora viene como anillo al dedo a la Roja.

Que Panamá pierda ante Colombia, por historia, liga, tradición, superioridad es lógico, futbolísticamente es lo normal y más aún por la buena racha que tiene el equipo cafetero a manos del técnico Néstor Lorenzo.

Un victoria de Colombia, no hay discusión y es la ecuación futbolística que se esperaba, por más que también reconocemos que Panamá ha evolucionado e intentó crear y buscar el marco rival.

Pero hay que ver el partido del equipo panameño más allá del enfrentamiento ante Colombia.

Panamá en jugadas puntuales, pecó de inocente, de errores infantiles, que no pueden ocurrir a un nivel de Copa América

Un penal cometido por Orlando Mosquera al salir a quitarle el balón al colombiano Jhon Arias, cuando el mismo era marcado por Edgardo Fariña, el colombiano tenía poco ángulo, le quedaba tirar un centro, pero el "Kuty" Mosquera se apresura en la salida, fue penal claro y el segundo gol colombiano.

Otra fue el tercer gol de Colombia, los jugadores se quedan parados, dormidos y el habilidoso James Rodríguez pone un balón a Luis Díaz, que mira a Mosquera muy adelantado y solo le envía un sombrerito.

Ningún jugador salió a ponerse al frente del balón para impedir el cobro rápido de James Rodríguez y el portero Mosquera, adelantado.

En el cuarto tanto colombiano, se jugó con el árbitro, eso no puede ocurrir, los jugadores panameños se quedaron parados, esperando que se pitará una falta, Colombia siguió la jugada y Richard Ríos mandó a facturar ese gran error panameño.

Aunque el técnico Néstor Lorenzo sostuvo que el marcador del Colombia ante Panamá no es el reflejo del juego y que Thomas Christiansen diga que el resultado fue "excesivo" y no se merecía, en goleadas no hay discusión.

Se puede perder un partido, pero no cometer errores inocentes, ingenuos, infantiles como le ocurrió a Panamá y mucho menos a un nivel Copa América, espero se corrijan esas fallas para futuros compromisos o de lo contrario se seguirá sufriendo derrotas.