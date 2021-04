Pitazo: Thomas Christiansen no tiene la culpa

Siempre he sido un cuestionador, veo como dice el dicho "los toros desde la barrera", las situaciones fríamente y no creo que Thomas Christiansen tenga toda la culpa por los resultados sufridos que se obtuvo ante Barbabos (1-0) y Dominica (1-2).

Considero que la eliminatoria son de puntos. En ese sentido Panamá se encuentra con seis unidades, en iguales condiciones que República Dominicana, hasta ahí, miro a La Roja con posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente fase de la eliminatoria de la Concacaf por el Grupo D. Ahora por diferencia de goles, no hay que mentir, los dominicanos nos llevan la ventaja.

Pero como he dicho anteriormente, hay forma y fondo. La forma es que se juega muy mal, el fondo son los puntos conseguidos que mantienen a Panamá con opciones de avanzar.

Pero hablaremos hoy de la forma. ¿Cómo se juega?.

No pienso que el problema sea Thomas Christiansen o su lectura del juego hasta el momento, el técnico ha hecho los movimientos, variantes, cambiado esquema, táctica, mete más volantes, luego cambia los delanteros, etc. Buscando la fórmula para resolver los partidos. Aclaro, todo esto sin dejar de trasladar el balón hacia el arco rival, creando opciones, llegadas peligrosas, pero frente al arco los jugadores panameños fallan.

Les comento, el técnico no pueda entrar a patear el balón a las redes contrarias, a estas alturas, tampoco es hora de formar futbolísticamente a un jugador que se encuentra en la selección mayor de fútbol, eso se deja para categorías menores.

A ese nivel, un jugador de selección mayor, tiene que saber definir.

Un futbolista puede tener mal día, pero ese no es el caso puntual de Panamá, el problema es el nivel, la definición.

El problema no es Thomas Christiansen, el problema son los jugadores,.

Con opciones de anotar, se falla frente al arco. Allí la falla son de los futbolistas.

Christiansen tendrá que trabajar en ese punto, quizás buscar un once ideal, un once titular. Tampoco ha tenido mucho tiempo para armarlo y no creo que lo tenga de la fecha hasta junio día para enfrentar a Anguila y los dominicanos.

Hay que hacer ajustes, trabajar, Panamá tiene una ruta para avanzar a la otra fase, Christiansen lo sabe y es ganar los dos partidos de junio, ante Anguila y República Dominicana, no hay otra.