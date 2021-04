Plaza Amador y Tauro, el clásico, se empaña a último minuto

El clásico del fútbol panameño entre Tauro FC y Plaza Amador, tuvo su punto gris, fue empañado en el último minuto de juego, al darse una gresca y donde la banca de ambos equipos saltaron a la grama sintética del estadio Javier Cruz del Colegio Artes y Oficios, y el árbitro Jafet Perea pintó con tarjeta roja a Jesús "Chuito" González.

En el último minuto del partido, el mediocampista placino "Chuito" González, dio un golpe a la cabeza a Omar Negrete, cuando el taurino intentaba realizar con rapidez un saque de banda.

Eso provocó que se siguiera con empujones y manotazos, cuando Ismael Díaz recibió el balón, pero inmediatamente ingresaron las bancas de ambos equipos al terreno de juego.

Tanto el técnico de los taurinos Julio César Dely Valdés, como los capitanes, Ricardo "Halconcito" Buitrago de Plaza y Edwin Aguilar por parte de los 'Toros', lamentaron lo ocurrido.

Dely Valdés resaltó que se dio un buen partido, que ambos equipos demostraron que querían ganar, "es una pena que al final se manche" agregó el exjugador del Málaga español

"No debe terminar de cesa manera, no me gusto", expresó el capitán placino "Halconcito" Buitrago.

Buitrago explicó que es un clásico, un partido, aguerrido, muy intenso y son cosas que ocurren.

Pero pese a todo ello, Buitrago mostró su inconformidad por el hecho. "Vamos intentar cambiar eso, se tiene que dar más fútbol y menos pelea", precisó en una declaraciones en RPC-Canal4.

Por su lado, Aguilar añadió "no se debió dar", al referirse a la gresca.

En el clásico los goles placinos fueron anotados por Manuel Gamboa y Ronaldo Diniolis, mientras que los taurinos convirtió Ismael Díaz y Edwin Aguilar.