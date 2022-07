Poomsae le da una 'Alegría' a Panamá

La práctica del poomsae panameño comienza a dar sus frutos y uno de sus talentos en desarrollo, el chiricano Poll Alegría se quedó con la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil, realizado en el país vecino de Costa Rica,

Versión impresa

Esta es la primera vez que un atleta de la Selección Nacional de Poomsae (Formas) alcanza tal distinción en esta competencia en la que participan los más destacados de la región, en la modalidad de poomsae convencional.

Esta medalla Panamericana de Poomsae, se suma a la lograda por Daniela Rodríguez, en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, demostrando que este deporte va por buen camin0.

1-¿Qué lo motivó a practicar el poomsae?

Llegar a representar a mi país mundialmente y el deseo de llegar a ser un atleta olímpico.

2-¿Cómo consiguió su boleto para representar a Panamá en el Campeonato Panamericano de Costa Rica?

Con la voluntad de Dios, con la disciplina de mi madre, con la ayuda de mi entrenador de Argentina, con el profesor Boris Álvarez que me aceptó en su Academia y con el esfuerzo que le he puesto a cada entrenamiento.

3-En Costa Rica consiguió una presea para Panamá, ¿qué puede decir este bronce con sabor a oro?

Muy orgulloso, ya que mi preparación ha sido por años. En el primer Panamericano, desarrollado en 2020 de manera virtual, quedé en el puesto 15 y en este año, mi mente y mi cuerpo iban totalmente concentrados a dar una excelente presentación para mi país.

VEA TAMBIÉN: Novak Djokovic espera noticias del US Open

4-Después del Panamericano. ¿Cuál es su próxima competición?

Mi próxima participación está en el Oceanía Open Oline, la de MUJU, Open Challenge II y la Copa Embajador de Corea, celebrada aquí en Panamá.

Tiene algún mensaje para las autoridades para apoyar este deporte

Somos muchos los participantes de este deporte y necesitamos apoyo para lograr las metas que tanto amamos.

5-¿Podría mencionar algunos otros logros que ha obtenido en el poomsae?

He tenido muchas participaciones internacionales virtuales, en Venezuela, México y Perú. He sido subcampeón sudamericano y logrado distintos puestos en distintas competencias, las cuales me han ayudado a mejorar y alcanzar mis objetivos, pero debemos seguir trabajando.