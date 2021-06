Postemporada en la NBA 6

En el partido # 3 de Bucks contra Hawks, Khris Middleton realizó una de las más grandes hazañas en la historia de la NBA. Anotó 20 puntos en el último cuarto y registró más puntos que los Hawks por sí solo en el mismo período. Esta explosión de puntos por el jugador de 29 años resultó en una gran victoria para los Bucks. Y tenemos que entender que Middleton es un excelente jugador que al comienzo de su carrera, no era proyectado a ser nada más que un suplente. En sus 8 años ha evolucionado a ser, además de un gran defensor, también un jugador con ninguna deficiencia ofensiva. Giannis, a pesar de comenzar frío, encendió sus motores en la segunda mitad. Sus ataques a la canasta debe ser su primera opción, ante la diferencia de tamaño contra el equipo de Atlanta. Si los Bucks desean aplastar a los Hawks, deben trabajar con Antetokounmpo en la posición de centro. Milwaukee cuenta con suficientes tiradores a distancia para que Giannis elija la mejor opción disponible. Detener a "The Greek Freak" es casi imposible, con su velocidad, fuerza y determinación para penetrar la pintura, por tanto, para maximizar estos atributos deben rodearlo de jugadores que tiren desde la línea de 3 puntos.

Hablando de Atlanta, Trae Young lamentablemente agravió su tobillo derecho después que un árbitro obstruyó la caída de la estrella de 22 años. La ofensiva de los Hawks no volvió a ser la misma después de esto, costándoles así la oportunidad de ganar el duelo. Lo que necesitan ahora es que sus otras piezas como Bogdan Bogdanović, Danilo Gallinari, Lou Williams y Kevin Huerter se dediquen a dictar el ritmo del partido. La clave para derrotar a los Bucks defensivamente es anular a Khris Middleton y Jrue Holiday. Aunque dejen a Giannis penetrar la pintura, si evitan que esos dos se involucren, Atlanta tendrá una buena oportunidad de quedarse con la victoria.

La serie de los Clippers contra los Suns continúa a pesar de que Los Ángeles cayera 1-3. Muchos (incluyéndome) daban por sentado que los Suns ganarían el lunes, pero con un magnífico desempeño de Paul George, los Clippers siguen con vida. Pese a que Ivica Zubac se ausentó del partido de eliminación, el equipo pudo darse el lujo de jugar 5 buenos tiradores para liberar la presión en la pintura. De hecho, sin el bosnio pudieron sacar lo mejor de sus dinámicos aleros, Mann y Batum. Si continúan jugando como un colectivo durante el resto de los partidos, puede que le roben el puesto de las Finales a los Suns.

Ahora, los Suns de Phoenix no pudieron capitalizar la ausencia de Zubac, esto es inaudito, ya que su centro, DeAndre Ayton, actualmente posee el récord de porcentaje de tiro en la historia. Él supera a Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon y James Worthy en esta categoría con un ridículo 70% durante esta postemporada. El partido se tornó oscuro con la estática ofensiva de Phoenix, contra unos Clippers que anhelaban esa victoria mucho más. La llegada de Chris Paul no ha proporcionado los efectos que se esperaban, y su especialidad, el tiro de media distancia, no ha sido nada efectivo desde que terminó con los protocolos de COVID-19. Mientras tanto, Devin Booker se ha visto pasivo al momento de entrar al área restringida después de su accidente con Patrick Beverley. Si no puede variar su juego entre juego exterior e interior, la defensa colapsará sobre él, únicamente en el perímetro.

Con la lotería concluida, el equipo más emocionado deben ser los Detroit Pistons con la primera selección (pueden escoger al mejor prospecto, Cade Cunningham) y los Toronto Raptors con la cuarta. Notablemente los Rockets tienen la segunda y los Cavaliers la tercera selección. Hay una gran colección de talento que llegará pronto a la liga.

Antes de concluir, hablemos del aumento en interés público por esta campaña de baloncesto. De acuerdo con ESPN/ABC, se ha registrado un aumento del 48% de televidentes en comparación con la postemporada anterior. Esto es alentador, ya que muchas de las más grandes estrellas están fuera de los "playoffs". Además, este año puede que un equipo que nunca haya ganado un anillo se corone campeón (Phoenix/Clippers), o uno que no haya conseguido un título en más de 50 años (Bucks/Hawks).

Esto es todo por esta semana en "Desde el Tabloncillo", espero que sigan disfrutando de una excelente postemporada.