Protagonista del '¿qué miras bobo?' arremete contra Messi

El jugador holandés Wout Weghorst se mostró muy decepcionado con el astro Leo Messi, tras el partido entre Países Bajos y Argentina.

De acuerdo con el goleador neerlandés, su intención solo era saludar a Messi y a cambio recibió insultos.

"Fui a dar la mano a Messi y lo que hizo fue decepcionante", dijo a la prensa.

Para Weghorst, la actitud de Leo fue descortés, sobre todo porque solo buscaba expresarle la admiración que le profesa.

"Él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente estoy decepcionado", comentó.

Todo ocurrió mientras Messi atendía una entrevista con TyC Sports. La estrella del PSG se mostró enojado con Weghorst, quien lo provocó desde afuera. "¿Qué mirás bobo? Andá para allá", le dijo Lionel Messi, en una toma que se volvió viral.

El juego entre ambos países estuvo repleto de situaciones polémicas y Messi no se mordió la lengua a la hora de señalar a sus adversarios.

Quien más recibió críticas fue el técnico Louis Van Gaal, conocido por no simpatizar con los jugadores latinoamericanos.

"Van Gaal vende que sabe jugar al fútbol y solo mete pelotazos largos", precisó Leo.

