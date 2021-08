Francia

PSG espera la llegada de Lionel Messi

Messi dará este domingo su versión sobre la no continuidad en el Barcelona y Le Parisien recalca que no ofrecerá pistas sobre su siguiente destino porque 'no es el momento ni el lugar'.

París /EFE/10Deportivo

- Actualizado: 07/8/2021 - 04:15 pm