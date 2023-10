Quintana, técnico de Panamá: 'Jamaica nos debe varías'

La rivalidad entre Jamaica y Panamá en el fútbol femenino crece cada día más, "nos deben varias", expresó el técnico de la Roja Femenina, Ignacio "Nacho" Quintana, sobre su cotejo contra las caribeñas.

La selección femenina de Panamá se prepara para recibir a Jamaica este miércoles 25 de octubre en Penonomé en su camino a la Copa Oro W 2024 de la Concacaf, en su partido correspondiente al Grupo B.

"Jamaica nos debe varias con la selección femenina, yo creo que esa rivalidad se hizo todavía más fuerte cuando nos dejó fuera en el Premundial antepasado (camino a Francia 2019) " precisó el técnico de la selección panameña, Ignacio "Nacho" Quintana.

El entrenador mexicano al servicio de Panamá, también agregó que hay jugadoras que se encuentran en el actual proceso que estuvieron contra Jamaica en esa ocasión, por lo tanto se preparan el doble para enfrentarlas.

Contra Costa Rica hay rivalidad, pero con Jamaica hay momentos cruciales que nos han dejado fuera de competencia y espero que esto ayude, que motive a las jugadoras de Panamá, que se de una revanchadeportiva ante las caribeñas, explicó Quintana.

El mejor momento para la revancha ante Jamaica, a juicio de Quintana, es este partido camino a la Copa Oro W 2024 en Penonomé.

"La única forma obtener la revancha deportiva es ganar esos partidos contra Jamaica y vamos a darlo todo el miércoles por que sea así", dijo Quintana.

El Mister reconoce que el equipo caribeño es una de los equipos grandes de la Concacaf en fútbol femenino, pera también dio su mensaje a las jugadoras. "Contra Jamaica hay que salir a buscar los tres puntos", reiteró.

Para este juego, el técnico no llamó a la delantera Karla Railey, debido que no se encuentra en su mejor momento físico y también viene recuperándose de una lesión.

Otra baja es Hilary Jaén, que por motivos de estudios universitarios, no podrá estar en el seleccionado panameño. La que fue convocada fue la delantera Lineth "Palito" Cedeño, que estuvo ausente en los partidos contra Guatemala.

El Grupo B, camino a la Copa Oro W 2024, lo lidera Panamá con 3 puntos con +5, Guatemala tiene 3 puntos (+2) y Jamaica no ha jugado y debutará ante las dirigidas por "Nacho" Quintana el miércoles.

El primer lugar del grupo clasifica de forma directa a la Copa de Oro y el segundo puesto tendrá que jugar una repesca.