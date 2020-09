Real Madrid con seis bajas en su debut en LaLiga

La primera convocatoria de Zinedine Zidane de la temporada, de 22 jugadores con uno menos de lo permitido, sufre seis bajas con la ausencias de Eden Hazard, Marco Asensio, Militao, Lucas Vázquez, Mariano Díaz más Isco Alarcón, recién recuperado de un esguince de tobillo, y obligado a tirar de la cantera con la inclusión de Marvin y Arribas.

La visita a la Real Sociedad con la que el Real Madrid inicia hoy su temporada, deja hasta seis bajas a Zidane de pretemporada y la obligación de recurrir a un jugador que estaba en la rampa de salida del club, Borja Mayoral, y a los canteranos Marvin Olawale y Sergo Arribas.



El técnico madridista no cita a Isco, recién recuperado de un esguince de tobillo, y perdió al brasileño Militao en el único test de pretemporada ante el Getafe por un problema muscular.



En toda la pretemporada no ha podido contar con Marco Asensio, con un edema en su rodilla operada, ni con Eden Hazard que cumple un plan especial de trabajo para recuperar totalmente su tobillo derecho. Mientras, Mariano Díaz es baja tras ser operado de amigdalitis.



La lista de convocados la integran: Courtois, Lunin, Diego Altube, Carvajal, Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Mendy, Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric, Martin Odegaard, Marvin, Arribas, Rodrygo, Vinicius, Borja Mayoral, Jovic y Benzema

Zidane. también valoró el regreso del noruego Martin Odegaard al Real Madrid, elogió su progresión y el crecimiento que tuvo en sus cesiones al afirmar que "cada año ha ido a mejor" y que está en condiciones de triunfar en la casa blanca.



"Odegaard es un jugador de calidad que puede aportar mucho al equipo. Los jugadores que pasan por el Real Madrid son los mejores y tenemos uno más que puede ser importante en esta plantilla. Es de lo que se trata. Vamos a preparar a todos para que puedan rendir al máximo nivel", valoró.



"Ha cambiado pero también porque su trayectoria ha sido fenomenal y cada año ha ido a más y a mejor. La temporada pasada con la Real Sociedad ha hecho una gran temporada. Es un jugador más hecho al que vamos a utilizar", añadió.

Odegaard es junto a Andriy Lunin los únicos refuerzos madridistas para una temporada sin fichajes, aunque Zidane no da por cerrada la plantilla. "Al contrario", dijo, "puede pasar de todo hasta el 4 de octubre".



El técnico madridista reconoció que no ve una salida cedido del serbio Luka Jovic. "No creo que vaya a pasar eso pero hasta 4 de octubre puede pasar de todo y no puedo decir nada más. Lo importante es entrenar bien, que todos los jugadores estén metidos y la situación puede cambiar por muchas cosas".