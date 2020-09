Pogacar no pensó que podría ganar la etapa y apoderarse del maillot amarillo

El esloveno Tadej Pogacar, virtual campeón del Tour de Francia tras haber superado en la contrarreloj definitiva a su compatriota Primoz Roglic, aseguró que no pensaba que podría ganar el Tour de Francia.

"Honestamente, no pensaba dar la vuelta a la situación. Roglic ha rodado bien en toda la carrera, hoy (ayer) ha tenido un mal día, pero nadie lo podía saber. Solo cuando ha llegado y me ha saludado me he dado cuenta de que había ganado la carrera", dijo Pogacar.

Pogacar de 21 años, se convierte en el ganador más joven desde la Segunda Guerra Mundial, aseguró que todavía no se cree su gesta. "No me doy cuenta todavía, no lo voy a asumir pronto, me va a hacer falta tiempo. Estaba contento con la segunda plaza en la general y ahora me veo con el maillot amarillo, todavía no sé cómo ha sucedido", confesó.

Un mazazo inesperado, una decepción que nadie imaginaba, y mucho menos después de tres semanas de dominio en la carretera. Los hombres del Jumbo Visma, de Primoz Roglic, entraron en estado de "shock" tras perder el maillot amarillo en favor de un terremoto llamado Tadej Pogacar.



Quien menos se lo podía creer era el propio Primoz Roglic, líder desde la novena a la vigésima etapa. Las piernas no funcionaron el día que no podían fallar y fue determinante para sufrir una derrota incurable, ya que tenía el Tour al alcance de la mano.



" Estoy decepcionado con el resultado pero también lo di todo. Me quito el sombrero ante Pogacar, que sido el mejor y ha demostrado su fortaleza. Espero que el público se haya divertido y disfrutado viendo este Tour".



Diplomático Roglic, quien tal vez contrastaba en ánimo con otros compañeros que no pudieron rematar el Tour con el jersey amarillo del líder por el que trabajaron durante todo el Tour.



El neerlandés Tom Dumoulin hizo una crono impresionante, marcando el mejor tiempo, hasta que llegó Pogacar como un cohete y acabó con sus ilusiones.

