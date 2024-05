Real Madrid festeja su título de LaLiga; va por la Champions

El Real Madrid celebró el 36º título de Liga en la sede de la Comunidad de Madrid en un acto en el que la próxima final de la Champions League del 1 de junio estuvo presente en las palabras de la expedición madridista y de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.



El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue el primero en bajarse del autobús y hacer acto de presencia, fundiéndose en un cariñoso abrazo con la presidenta de la Comunidad de Madrid antes de recibir cánticos de afecto por parte de la afición madridista que aguardaba la llegada del equipo.



A las puertas de la sede de la Comunidad, en la Real Casa de Correos situada en el número 7 de la Puerta del Sol, Ayuso fue saludando uno a uno a los integrantes de la expedición del Real Madrid. Momento en el que Joselu Mato dejó la nota divertida al pasar de largo, con Florentino parándole para recordarle que tenía que saludar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que no había visto en primera instancia.



Además, se vio a Aurelien Tchouaméni en muletas por la lesión de estrés en el pie izquierdo que sufrió tras el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich.



El último en bajar del autobús fue el capitán, Nacho Fernández, con el trofeo de Liga tras recibirlo de manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, en un acto privado en el estadio Alfredo Di Stéfano a primera hora de la mañana.



Con cada asistente colocado en su respectivo asiento, la presidenta de la Comunidad de Madrid arrancó el acto entregándole a Florentino Pérez un recuerdo conmemorativo por la 36ª Liga.



Por su parte, Florentino Pérez obsequió a Ayuso con una réplica del trofeo de Liga, además de una camiseta con sus apellidos “Díaz Ayuso” y el número uno a la espalda que la presidenta no dudó en ponerse.



Además, Nacho Fernández entregó una camiseta firmada por la primera plantilla del Real Madrid con la palabra “Campeones” y el número 36 a la espalda antes de decir sus primeras palabras como capitán en la sede de la Comunidad de Madrid.



“Para nosotros es una alegría tremenda el poder estar aquí con todos vosotros. Esto significa que las cosas han ido bien durante el año. Es un día muy especial para mí porque he venido muchas veces, pero ahora lo hago como primer capitán y es un orgullo tremendo”, dijo.



“De parte de todo el equipo agradecer a todos los madridistas y a la Comunidad de Madrid. Estamos muy felices por esta Liga, es el trofeo que se consigue después de un año muy difícil porque ganar una Liga es muy complicado. Estamos muy felices por esta liga y con el resto que tenemos por delante que es muy importante y ojalá podamos venir aquí dentro de unos días. Será increíble, pero ahora toca disfrutar del momento y el futuro ya decidirá, continuó.



El siguiente en tomar la palabra fue Florentino Pérez, quien resaltó la fortaleza de la plantilla para superar las lesiones sufridas durante la temporada, y ya enfocó la final de la Liga de Campeones del 1 de junio en Wembley, en la que aseguró que "se van a dejar el alma por la decimoquinta".



Es una Liga de constancia y sacrificio, un nuevo impulso para el siguiente desafío porque la historia nos obliga a seguir ganando. El equipo acaba de protagonizar otra noche mágica en el Santiago Bernabéu que agiganta el orgullo de los madridistas y que nos lleva a la final de Londres, el 1 de junio. Que nadie tenga duda de que los jugadores se van a dejar el alma para volver a esta casa con la decimoquinta Copa de Europa", aseguró en su discurso en la Real Casa de Correos.



Además, resaltó el valor de la 36ª Liga. "Aquí está la Liga 36 de la historia del club, una Liga muy especial porque ha sido conquistada con los valores de nuestro escudo para millones de madridistas en todos los rincones del mundo. El club tiene ya 122 años de vida y todo lo logra con esfuerzo, sacrificio, valores, superación permanente, solidaridad y juego limpio. Por eso somos el club más querido del mundo", dijo.



"Es muy difícil superar las adversidades que se han superado esta temporada. Lo peor del fútbol son las lesiones y este grupo ha tenido la fortaleza de levantarse a lesiones muy graves. Courtois, Militao y Alaba son ejemplos de superación. La plantilla se ha rebelado ante estas circunstancias y ha dado la vuelta a una situación que parecía irreversible", prosiguió.



Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid definió en su discurso al conjunto blanco como “sinónimo de triunfo sin complejos” a la vez que se mostró confiada en que el 1 de junio podrán celebrar la 15ª Liga de Campeones.



“Recibimos al mejor equipo de fútbol del mundo en su casa, en la casa de todos los madrileños. Este Real Madrid está cada vez más de moda fuera de nuestras fronteras. Enhorabuena por esta copa recién salida del horno. Hay una emoción que lo envuelve todo y que no dejará de multiplicarse hasta el 1 de junio, con el partido más emocionante del año en Londres”, arrancó.



“El Real Madrid es llevar la marca Madrid y la marca España por todo el mundo. Llevar la ilusión a niños por todo el planeta y a los más desfavorecidos que sueñan con ser jugadores como vosotros. El Real Madrid es un símbolo de triunfo y de éxito. De valores de constancia, pundonor y altura de miras aunque haya algunos que lo miren con recelo en algunas ocasiones”, prosiguió.



“El Real Madrid es sinónimo de triunfo sin complejos, de la sociedad mestiza y abierta de Madrid. El Real Madrid es hacer que millones de personas se interesen por esta región y vengan a visitarnos. Hemos superado los 14,5 millones de visitantes y muchos se van a quedar a vivir entre nosotros”, señaló.



Unos discursos tras los que presidente, jugadores y cuerpo técnico estamparon su firma en el libro de la Comunidad de Madrid antes de salir al balcón a dirigirse a la afición.



Con palabras de agradecimiento y cánticos, lo más destacado fueron los gritos de los aficionados que pidieron a Modric y Nacho que se queden en el conjunto blanco, además de pedir el Balón de Oro para Vinícius Junior.



Además, Rüdiger provocó las risas de aficionados y compañeros al coger el micrófono.



“El loco está aquí. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. A disfrutar de este día y a por la 15ª”, dijo.



Tras poner fin a la celebración en la Comunidad de Madrid, el Real Madrid se dirige al Ayuntamiento como última parada antes de dirigirse a Cibeles en un autobús descapotable.