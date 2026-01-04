Real Madrid golea al Betis; Gonzalo García anota un 'triplete'

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, se rindió ante Gonzalo García tras el triplete del canterano ante el Betis (5-1) en "un partido soñado", aseguró que "es un gran ejemplo" y destacó, además de su pegada, la labor que hace en la presión que da "equilibrio" a su equipo.

"Ha sido un partido soñado para Gonzalo. Jugar en el Bernabéu en su primera temporada con el primer equipo y conseguir un 'hat-trick'. Estaba con ganas de marcar en el estadio y me alegro por él, por el trabajo diario que hace. Cuando le toca jugar y cuando no siempre tiene una actitud impresionante. Es un gran ejemplo de lo que es un canterano del Real Madrid y los jugadores que merecen tener la oportunidad. Le felicito por el partido que ha hecho, por los goles y le animo a seguir así", dijo.