Real Madrid a la final, rival del Liverpool en la Champions

El Real Madrid completó un nuevo milagro y se clasificó para la final de la Liga de Campeones, en la que se enfrentará al Liverpool, tras imponerse por 3-1 al Manchester City tras una prórroga a la que llegó gracias a dos tantos del brasileño Rodrygo Goes en los compases finales.

El partido de ida lo había ganado Manchester City (4-3) en lo global triunfó Real Madrid por (6-5) para acompañar al Liverpool de Inglaterra a la final de la Champions que se jugará el 28 de mayo en el Stade de France de Saint-Denis en París, Francia.

Las dos dianas de Rodrygo, permitieron al Real Madrid evitar el KO cuando parecía todo sentenciado después de que el argelino Riyad Mahrez adelantara al cuadro de Pep Guardiola.

El conjunto de Carlo Ancelotti parecía haber tirado la toalla ante un rival que tuvo ocasiones clarísimas para ampliar su ventaja. No fue así. Rodrygo envió la eliminatoria a la prórroga y en esta un penalti de Ruben Dias sobre Karim Benzema permitió al francés establecer el definitivo 3-1.

Por su lado, el portero Thibaut Courtois resumió lo vivido en el Santiago Bernabéu en otra noche mágica europea con remontada, en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City, con "una palabra: Real Madrid", y aseguró que cuando el equipo blanco llega a las finales "es para ganarlas".

“Una palabra: Real Madrid. Este club es capaz de todo. Seguimos creyendo hasta el final. Con el 1-1 sabíamos que quedaban seis minutos y que todo era posible. Con el segundo estuvieron muertos y sabíamos que en la prórroga estábamos mejor”, aseguró en Movistar.

“Parecía que no ocurriría porque no estuvimos bien de cara a gol. A veces sientes que no sale, pero ese gol y ese momento, con la afición… ellos sabían ya con el 1-1 que todo podía pasar”, describió.

Courtois elogió la Liga de Campeones que está firmando el Real Madrid tras eliminar a PSG, Chelsea y Manchester City hasta alcanzar la final de París.

“Hemos eliminado a equipos muy grandes, que han gastado mucho dinero para intentar ganar una Champions. Primero PSG, luego Chelsea y hoy… tuvimos unos minutos finales increíbles”, manifestó.

“Cuando llegas a una final cada uno tiene ganas enormes de ganar más. Cuando el Real Madrid va a las finales, es para ganarlas”, sentenció el portero.