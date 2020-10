Real Madrid le pega al Barcelona en el Camp Nou y se lleva el Clásico

En el clásico del silencio, en el clásico más atípico, el Real Madrid, que venía de perder dos partidos ante rivales menores, resurgió en el Camp Nou, donde se impuso por 1-3, en un partido que se rompió por un penalti transformado por Sergio Ramos, después de la intervención del VAR.

Como la crisis va siempre por barrios, ahora quien la sufre es el Barça, que encadena dos partidos ligueros perdiendo, y en ambos por dos penas máximas.

La de este compromiso fue determinante, con 1-1 y la inercia del juego barcelonista, el árbitro, requerido por el VAR, la señaló en un agarrón de Lenglet a Ramos. El francés se quejó de que antes el madridista le había sujetado a él.

El Barça, que no encadenaba dos derrotas desde abril de 2016, sintió el golpe y ya no reaccionó. El Real Madrid creció y sentenció el partido en el minuto 90, en una acción de Luka Modric. Desde la temporada 2015-16, no ganaban los blancos en el Camp Nou.

Fue un partido con un fútbol atípico en un clásico atípico. Dos goles en los primeros ocho minutos y una sensación de desconcierto, de juego de vertical. El argumento del partido no se basaba en dominar la situación, sino en aprovechar el error del contrario.

Tras un primer tiempo abierto en el que Fede Valverde, primero (min.5), y Ansu Fati, tres minutos después, marcaron los goles, el Real Madrid volvió a tomar ventaja en el minuto 63, cuando Ramos marcó de penalti tras un agarrón de Lenglet al central andaluz.



Con el Real Madrid cerrado, el Barcelona lo intentó con más corazón que cabeza en los últimos minutos y no pudo igualar el encuentro que, con más espacios, Luka Modric decidió en una transición rápida en el minuto 90.

Tras este resultado, los azulgrana encadenan el tercer partido liguero sin ganar y suma siete puntos, mientras que el Real Madrid se enfila hasta lo más alto de la tabla con trece puntos.

Con muchas ganas

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, destacó la reacción de su equipo en el clásico del Camp Nou, admitiendo que le pusieron "muchas ganas" y corrieron "mucho" para ganar, y dejó un mensaje de unión con el técnico Zinedine Zidane tras la crítica recibida.

"Esta camiseta y el escudo merece que luchemos cada partido y que le echemos valor. Veníamos de dos partidos difíciles, malos, y hoy le hemos puesto muchas ganas, hemos corrido mucho. Es lo que debemos hacer cada partido", destacó Courtois.