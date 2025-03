Real Madrid llega a doce derbis seguidos sin perder ante Atlético

Un gol de Brahim Díaz en el minuto 55, en una jugada individual en la que superó a José María Giménez, permitió al Real Madrid ganar el derbi ante el Atlético de Madrid (2-1) disputado en el Santiago Bernabéu e ir al juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League del miércoles de la próxima semana con una ventaja mínima en la eliminatoria.

El tanto de Brahim desequilibró un encuentro en el que en la primera mitad habían marcado Rodrygo Goes en el minuto 4 para los locales y Julián Álvarez en el 32 para los visitantes.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, hizo una valoración positiva del triunfo en la que aseguró que adquirieron "una pequeña ventaja" que les da "confianza para la vuelta" en el Metropolitano.

"Son partidos igualados, son octavos de final pero podía ser una semifinal o final. El Atlético es un equipo de máximo nivel en Europa y no puedes pensar en acabar la eliminatoria aquí. Hemos tomado una pequeña ventaja que nos da confianza para el partido de vuelta", aseguró en rueda de prensa.



Justificó Ancelotti el discreto partido de Vinícius Junior y Kylian Mbappé, a los que agradeció el trabajo defensivo. "No era la idea meter mucha presión. El Atlético ha tenido control de juego como tuvimos nosotros pero no nos creó muchas oportunidades".

Diego Simeone, entrenador del Atlético, lamentó la derrota ante el equipo blanco.

"El resultado no es bueno. Está claro que buscamos empatar o ganar el partido. Me voy con la sensación de que el equipo compitió bien, de que podíamos haber hecho más en las dos jugadas de los goles que recibimos”, dijo el argentino que suma 12 derbis sin ganar como visitante ante Real Madrid.