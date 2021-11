Real Madrid logra sufrido triunfo ante el Sevilla, con Vinicius como protagonista

El brasileño Carlos Henrique Casemiro, centrocampista del Real Madrid, calificó como "una victoria de mucho trabajo" la lograda ayer en el Santiago Bernabéu (2-1) frente a un Sevilla al que considera un rival que "sabe muy bien a lo que juega".

"Un partido de dos equipos que están en su mejor momento de la temporada. Un partidazo contra un equipo que sabe muy bien a lo que juega y con un entrenador espectacular al que admiro mucho. Una victoria de mucho trabajo", dijo tras el partido.

Casemiro analizó el cambio de su equipo en una segunda mitad en la que fue superior: "Este paso adelante jugando en casa con el público nos ayuda. Los cambios son importantes, que el míster siempre deja claro que todos somos importantes. Para ganar títulos hay que tener una buena plantilla".

Vinicius tiene algo especial

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se rindió al brasileño Vinícius Junior, de quien dijo que "tiene algo especial", sorprendido por su "facilidad para meter goles" y capacitado para ser decisivo en un partido en el que había sido frenado antes de dar un paso "para ser el mejor jugador del mundo".

"Es un gol extraordinario de un jugador que tiene algo especial en sus pies y en su físico", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

El técnico madridista no ocultó su sorpresa ante la evolución en la definición del futbolista brasileño. "Me sorprende de Vinícius la calidad que tiene al marcar gol. Sus cualidades individuales no son una sorpresa, sabía bien que en el regate y en el uno contra uno, en rapidez, es muy fuerte. Ahora a todos nos sorprende la facilidad para meter goles que no tenía en el pasado".

No le costó reconocer a Ancelotti que el resultado más justo del partido ante el Sevilla habría sido un empate, en desacuerdo con Julen Lopetegui que aseguró que su equipo había merecido llevarse los tres puntos y el liderato del Santiago Bernabéu.

"Hemos jugado contra un rival muy fuerte que ha mostrado todas sus cualidades, sobre todo en la primera parte. Ha tenido ventaja inicial con un saque de esquina y nos ha costado presionar arriba, nos hemos desequilibrado pero cuando hemos igualado el partido, defendimos mejor, fuimos controlando más el partido y tuvimos la suerte de marcar", analizó.

"Honestamente el empate me parece el resultado más justo del partido pero el Real Madrid no merecía perder. Hemos terminado bien. Valverde y Camavinga al entrar han puesto mucha energía y ha sido importantes para tener más control del partido. El miércoles pensaré algunos cambios", sentenció.

