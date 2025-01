Real Madrid se arma para su primer partido del año

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, advirtió del peligro del primer partido de 2025, en Mestalla ante un Valencia ante el que recordó que "siempre" les costó derrotar y con el añadido de "una motivación extra" por el estreno de un nuevo entrenador.



"Empezamos un nuevo reto con mucha ilusión, queremos empezar bien el año en un partido exigente. El Valencia ha cambiado de entrenador y siempre nos ha costado jugar contra ellos. Es un partido muy importante, podemos recortar posiciones en la tabla. El equipo está bien, los días de descanso han venido bien, veo a todos motivados y en buena forma", valoró.



Elogió Ancelotti la labor realizada por Rubén Baraja en el Valencia y desveló la forma en la que han preparado los técnicos el partido, estudiando la táctica de Carlos Corberán y viendo la forma en la que la aplicará a su nuevo equipo.



"Estamos pensando en lo que vamos a encontrar dentro del campo con un rival que ha cambiado de entrenador y tendrá una motivación extra por parte de los jugadores. Para mí, Baraja ha hecho un trabajo fantástico en el Valencia. Ahora llega un entrenador nuevo con ideas nuevas y esperamos un partido exigente. El ambiente no sé como será pero tenemos que estar focalizados en el partido y nada más", dijo.



"Hemos mirado la estrategia de Corberán cuando ha entrenado al West Bromwich y teniendo en cuenta las características del Valencia, por cómo jugaba con Baraja, se acerca mucho a la idea del nuevo entrenador", añadió.



Mirando a su equipo, el técnico madridista marcó el objetivo de iniciar el año ganando y destacó el ambiente que ha visto en el vestuario al regreso de las vacaciones navideñas.



"Tras un momento negativo en noviembre, el equipo ha reaccionado muy bien y ahora está mucho más motivado, ilusionado y en mejor forma. Hemos recuperado a jugadores, Alaba ya ha empezado a entrenar con nosotros. El ambiente es bueno y tenemos que ser capaces de mantenerlo ganando partidos", valoró.



Aunque marcó la reaparición de David Alaba, tras más de un año fuera de los terrenos de juego por una lesión de rodilla, para el 19 de enero, descartando al defensa austriaco para Mestalla, la Copa del Rey y la Supercopa de España.



"Cuando tengamos una plantilla más completa habrá más rotaciones, sobre todo atrás cuando Alaba vuelva nos da oportunidad de rotar en la posición en la que hemos sufrido más. Alaba la próxima semana empezará a jugar partidos (en entrenamientos) y está muy cerca de volver a jugar el 19 de enero. Nos ayudará".



No valoró Ancelotti nada sobre el regreso del brasileño Vinícius a Mestalla, donde sufrió un capítulo de racismo que queda en el olvido con los actos que se preparan en Valencia como agradecimiento al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez, por la ayuda en los duros momentos que vivió la comunidad autónoma por la dana.



"Vinicíus esta muy bien, ha vuelto bien del periodo de vacaciones que los jugadores han aprovechado y está ilusionado por los premios que ha ganado. Ha preparado el partido con la ilusión de marcar la diferencia mañana", destacó.



Por último, reconoció 'Carletto' que no esperaba el bache de resultados del Barcelona y situó al mismo nivel como rival por una Liga que piensa se ganará con menos puntos que la última, al Atlético de Madrid.



"Nadie se esperaba los últimos resultados del Barcelona pero el nivel de competitividad de LaLiga baja un poco los puntos que necesitas para ganar la competición. El hecho de que el Atlético esté en la pelea crea más incertidumbre y creo que van a ser menos de 90 puntos los que se necesitan para ser campeón", opinó.



"El Atlético es igual de rival que el Barcelona. Como nos ha pasado a nosotros en noviembre, lo ha sufrido el Barcelona en diciembre. Un bajón se tiene siempre en una temporada pero se vuelve a ser competitivo. Los dos tienen las mismas posibilidades de pelear LaLiga que nosotros", sentenció