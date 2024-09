Real Madrid sufre para vencer al Alavés en LaLiga

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se quedó con la imagen que ofreció su equipo en 70 minutos y admitió que cuando se piensa "que el partido se ha acabado se paga un pequeño despiste" como le ocurrió ante el Alavés para acabar ganando con sufrimiento (3-2).



"Esto del fútbol es así, cuando piensas que el partido se ha acabado es suficiente un pequeño despiste. Te marcan el primero y sale la confianza del rival y tu desconfianza. Esto pasa muchas veces en el fútbol, obviamente no queremos que nos pase pero puede pasar a veces. Por 70 minutos el equipo ha jugado muy bien y nos da confianza", dijo Ancelotti.



El técnico madridista desveló que el cambio de Kylian Mbappé fue por molestias físicas del delantero francés que no le impedirán jugar el derbi del Metropolitano el domingo ante el Atlético de Madrid. "Está bien, estaba un poco cargado y me ha pedido el cambio para evitar problemas".



"Está muy bien Mbappé, creo que en ataque estamos haciéndolo muy bien. Hemos estado bien con balón generando oportunidades en transición y con pases filtrados. El equipo está mejorando y nos viene bien, el calendario es muy exigente y tras el parón estamos bien. Queremos seguir el domingo en un derbi exigente".



Ancelotti explicó la entrada al campo de Jesús Vallejo tras pedirlo la afición del Bernabéu y la razón por la que frenó el debut de Jacobo Ramón.



"Puse a Vallejo para darle un poco de descanso a Militao. Cuando han marcado el gol no es culpa de él porque nos hemos despistado y nos han marcado dos goles. He cambiado la línea para meter tres centrales. Nada especial. Jacobo iba a entrar por Rüdiger pero al encajar el segundo quería tener a Antonio en el campo", explicó.