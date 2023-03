Real Madrid y Barça, un clásico esperado en Copa del Rey

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el Real Madrid, por haber ganado LaLiga y la Liga de Campeones el pasado curso, es el favorito en las semifinales de la Copa del Rey, si bien puntualizó que sus jugadores tienen personalidad para hacerle daño.

El equipo azulgrana afrontará hoy el partido de ida del Santiago Bernabéu en un momento de dudas, tras encadenar dos derrotas consecutivas.

"Si miramos los dos últimos partidos estamos en el hospital, pero si miramos cómo estamos, vamos primeros de Liga, a siete del segundo, en Europa hemos caído compitiendo y estamos en semifinales de Copa", recordó Xavi, quien instó a sus pupilos a "pensar en positivo" por la "oportunidad de oro" que significa estar en disposición de levantar dos títulos.

Con todo, Xavi, opinó que el favorito es el equipo blanco, ya que está compitiendo en LaLiga y fue capaz de golear al Liverpool en la Champions.

Por su parte, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que no hay ganas de revancha ante el Barcelona, después de perder frente al equipo de Xavi Hernández la Supercopa de España, sino que el conjunto blanco se motiva porque "está cerca de un título y, cuando el equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.

"Es una competición distinta contra un rival muy fuerte. Va a ser entretenido, la afición lo va a disfrutar. Es un partido de 180 minutos para llegar a una final, el cagómetro - en referencia al miedo que pueda tener el Barcelona tras perder dos partidos seguidos- no sé lo que es", dijo entre risas Ancelotti.

Demostró el técnico italiano que no presta atención al arbitraje, al admitir que no sabía el colegiado del clásico e insistir nuevamente en que en este momento no hay "corrupción".

Por último, realizó un balance de la temporada con el convencimiento de que su equipo está en condiciones de ganar títulos grandes tras la conquista de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

"Hasta ahora, comparado con el año pasado, tenemos dos puntos menos en LaLiga pero a estas alturas estábamos fuera de las semifinales de Copa del Rey y habíamos perdido la ida de octavos de final de la Liga de Campeones" dijo el italiano.

"Estamos donde hemos merecido estar y ahora llega lo bueno, el momento importante de la temporada. Cuando llegas así a marzo significa que podemos competir en todas las competiciones", precisó Ancelotti.