Real Madrid y Liverpool, una final sin favoritos en la 'Champions'

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que no está convencido de que a su equipo le llegue con darlo todo en la final de la Liga de Campeones para derrotar al Liverpool y admitió que merecieron llegar a la gran cita que se jugará hoy (2:00 p.m. hora panameña) en el Stade de France, pero que ahora tienen que merecer proclamarse campeones.

"Hemos merecido llegar a la final por calidad, porque si no la tienes no llegas, pero no es suficiente en el fútbol de hoy. El talento hay que juntarlo al compromiso. La historia del club nos ha empujado en la dificultad. Ganar la final lo tenemos que merecerla", añadió el italiano.

Por su lado, Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, no asumió el papel de favorito en la final de la Liga de Campeones, recordó la historia del Real Madrid y sus trece conquistas junto a su camino hasta la cita de París, admitiendo que "las remontadas han sido una locura".

"Mi única preocupación es que no seamos nosotros mismos, ellos tienen una confianza muy alta y nosotros tenemos que ser fieles a nuestra identidad. ", añadió el técnico del Liverpool.