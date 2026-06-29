Reportes médicos traen alivio a los Yanquis: varios lesionados muestran avances en su recuperación

En medio de una ola de lesiones que ha privado a los Yanquis de Nueva York de contar con figuras de peso como Aaron Judge y Giancarlo Stanton, comienzan a surgir señales alentadoras desde el departamento médico del equipo del Bronx.

Aunque los Bombarderos siguen lidiando con importantes bajas, los informes más recientes reflejan avances en la recuperación de varios jugadores, una noticia que llena de optimismo a la organización y a sus fanáticos.

Los Yanquis (48-35) continúan inmersos en una intensa lucha por el liderato de la División Este de la Liga Americana con los Rays de Tampa Bay (48-33), que aprovecharon la barrida de los Medias Rojas de Boston para apoderarse momentáneamente de la cima.

Sin embargo, el panorama de las lesiones empieza a despejarse.

El manager Aaron Boone informó que el lanzador Max Fried enfrentará bateadores en vivo a principios de la próxima semana, un paso importante dentro de su proceso de rehabilitación.

En el caso del estelar Aaron Judge, Boone explicó que el jardinero continúa evolucionando con cautela. Aunque ya se acerca a las cuatro semanas de recuperación, el cuerpo médico aún no considera oportuno realizarle estudios de imagen, priorizando una recuperación completa.

Por su parte, Giancarlo Stanton también registra una ligera mejoría. Aunque todavía no hay certeza sobre cuándo podrá volver a correr con normalidad, el equipo observa progresos en su condición física.

Otra buena noticia es la de Trent Grisham, quien podría ser activado la próxima semana, siempre que antes complete al menos un partido de rehabilitación en las ligas menores.

Asimismo, Ryan McMahon ya realiza actividades de béisbol en Nueva York y todo indica que abandonará la lista de lesionados una vez cumpla el período mínimo de 10 días.

Aunque los Yanquis aún esperan el regreso de varias de sus principales figuras, los reportes médicos reflejan un panorama mucho más esperanzador que hace apenas unas semanas, justo cuando el equipo necesita recuperar su plantel para mantenerse en la pelea por el primer lugar de la división.