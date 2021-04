Reto del Indio: "La Leyenda" Simón Alvarado, relata sus vivencias en la difícil prueba

Para el veretano corredor de calle Simón Alvarado, el Reto del Indio, celebrado el pasado sábado y domingo entre las localidades de Salud en la provincia del Colón en el caribe Panameño y Sea Cliff en el océno Pacífico, fue una aventura inolvidable y nos describe sus vivencias. La prueba en distancia disputada en 80 y 130 kilómetros, se realizó pro primera vez y es considerada una de las más difíciles y se corrió sin parar día y noche hasta llegar a la meta.

"Me apunté a la hora de la inspecciones en los 80km, con el objetivo de acompañar a mis compañeros de eguipo Martha Córdoba y Orlando Saija, pero quedé en la lista de espera. Una semana más tarde el organizador Iñaqui Laza me anuncia que podia cancelar la inscripción, procedí al pago" afirmó Alvarado..

Me enteré que más atletas del TEAM SIMÓN, lograron su inscripción, Álvaro Camacho ( Relevos), Magdalis Davila ( PACER) y Héctor Romero (PACER).

Semanas previas iniciamos en grupos e individual los entrenamientos trail busqué asesoría de carrera ultramaratón trail con amigos a nivel nacional e internacional. Cada dato fue de ayuda para prepararme para el reto 80 km. Como cualquier otro corredor, pensaba en la distancia como lograrlo. Los consejos más utilizados, estaban en fortaleza corporal y mental, porque mis entrenamientos rutinarios llenaban el volumen mensual por km. para poder cumplir la distancia.



Héctor Romero, mi Pacer también realizó su preparación, tal cual se aseguró que nada me faltara, previo a la partida ( croquis en el reloj, mi alimentación, vaselina, etc.).



"El tiempo pasó rápido, ya estando en la línea de partida solo pensé en seguir corredores a ritmo intermedio, para ayudarme a guardar energía para los km y altimetría de la ruta. Al iniciar, en los km o hora, di un tropieso cayendo en un acantilado, la atleta que me seguía Diana dio la voz de alerta, El profe se cayó al vacío, yo rodando, no podía detenerme, caí en una cama de lodo, intenté moverme pero el lodo no me permitía mucho movimiento", relata Simón Alvarado.

Los atleta arriba se la ingeniaron entre dos a una cadena humana, a mi rescate, me logran sacar. Todos continuaron su ruta, me recupero de los golpes prosigo en la ruta, con menos velocidad. Muchos más adelante me encuentro a Eladio Quintero de la distancia 130km estaba caminado a ritmo fuerte, logré tomar ritmo de caminata hasta llegar al primer puesto de hidratación.

"Los corredores ya habían informado de mi caída, una Dra. me esperaba, me revisaron. Luego de comer e hidratarme, les pedí a Iñaqui y la Dra. autorizar poder continuar. Y escucho a Eladio, Simón Alvarado, nos vamos, contesté si en ese trecho Iñaqui se me aperició en dos ocasiones en una 4 x 4 pregunta estas bien. Si, cualquier cosa indicó más adelante".



"Junto a Eladio Quintero llegamos a El Valle de Antón, chequeo, hidratación, cambio de sueter y zapatillas. Mi pacer Héctor Romero, Atento que nada me faltara para los 30 km restante. Salimos en unos siete minutos, fue otra historia un "pacer" dándome ayuda, todo el ánimo posible luego de tener 50 km atrás en la montaña. Viví los momentos de competición de los "pacer", superamos a 5, luego encontré 6 corredores individuales algunos de los 130 y 80 km. Algo cambió en mi cuando llegué al último centro de hidratación lo que faltaba era calle por unos 12 km. una alumna mía Argelis Surita, alsó su voz aqui a él coach Simón, no lo agarran, está en su terreno, grité, viajé, tomé tanta energía corrí, corrí, sin cansancio hasta la meta".



"Dentro de deficultades y desarrollo del eventos dar gracias a todos organization, Diana, Argelis, Eladio, mucha gente en El Valle esperándome y el apoyo de tener un "pacer" pendiente a todo para que yo rindiera en la última etapa ( 30 km)".

"Hoy dos días después siento que todas esas horas nocturnas, desarrollo del evento pasaron muy rápido, lo disfruté mucho junto a los atletas, expectadores, cuerpo técnico y organizadores.

RETO DEL INDIO SU PRIMERA VERSIÓN TODO UN ÉXITO".

"Termino esta líneas, felicitando a todos los miembros de mi eguipo. TEAM SIMÓN finalizaron con éxito un trabajo KAIZEN" afirmó Álvarado.

TEAM SIMÓN

-Martha Córdoba, 80km

-Magdelis Dávila, PACER.

-Orlando Saija, 80km

-Alvaro Camacho, relevos 130km

-Héctor Romero PACER

-SIMÓN ALVARADO, 80KM.