Ricardo 'El Científico' Núñez viaja optimista para su pelea de título mundial

El panameño Ricardo "El Científico" Núnez se encuentra optimista para su pelea de título mundial interino de los pesos ligeros (135 libras) y tiene programado viajar a Alemania este lunes (a las 10:00 p.m.).

El viaje de "El Científico" Núñez para Dusseldorf se tenía para el 3 de enero, pero la fecha fue cambiada debido al mal tiempo climático en Europa y será hoy.

El boxeador panameño viajará con su apoderado Raúl Ford, además de los entrenadores Gustavo Cervantes y Héctor Rangel.

"El Científico" Núñez disputará el título mundial interino ligero (135 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra el invicto cubano Jadier Herrera en Oberhausen, Alemania, el 10 de enero.

"Nada pasa por casualidad, Dios es dueño de nuestro tiempo y los tiempos de él son perfectos", escribió Núñez en sus redes sociales.

El cubano Jadier Herrera, de 23 años, se encuentra invicto con 17-0 (15KO), Ricardo Núñez tiene un récord de 26 peleas ganadas, 7 derrotas y 22 KO.