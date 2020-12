Roban la bicicleta con la que Peter Sagan ganó una carrera en París

El eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe), triple campeón mundial, se ha quedado sin la bicicleta con la que ganó la París Roubaix en 2018, ya que fue sustraída junto a otras almacenadas por Specialized en su sede de Morgan Hill, en una operación valorada en 160.000 dólares.

La empresa sufrió el robo de varias bicicletas históricas y de empleados en su sede californiana el sábado, según publica CyclingTips.

Entre las 16 bicicletas robadas de un museo interno se encuentra la S-Works Roubaix ganadora de la Paris-Roubaix con Peter Sagan, un modelo de la 'Sagan Collection', con un dorado especial y negro inspirado en la afición del eslovaco por los "muscle cars" y la moda americana.

También se encontraban entre las bicicletas robadas la S-Works Venge pintada a gusto de Sagan en el Tour de Francia 2019 y la S-Works Tarmac pintada en amarillo de Fabian Cancellara en el Tour de Francia 2010.



La bicicleta utilizada por el alemán Tony Martin cuando ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 también se encuentra entre las piezas sustraídas.



El Departamento de Policía de Morgan Hill confirmó que se utilizaron dos vehículos en el robo, que ocurrió durante la madrugada del 12 de diciembre.

Specialized ofrece una recompensa de 25.000 dólares por la información que conduzca al arresto y condena de los responsables del robo ó la devolución de todas las bicicletas robadas.

Sagan dijo semanas atrás que todavía no planea dejar el ciclismo y su meta es ir por más triunfos.

"Toda mi vida gira en torno al ciclismo, así que no tengo planes de dejar el deporte todavía.Realmente no he pensado en retirarme porque estoy empezando a pensar en un futuro diferente que puede ser muy peligroso. Todo puede crecer y crecer, así que es mejor no pensar en el futuro y ver qué pasa", manifestó.

Sagan es el ciclista mejor pagado de la actualidad. Su salario es de 5,5 millones de euros en el equipo alemán Bora-Hansgrohe, una buena parte del cual lo paga Specialized.