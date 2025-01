Roberto Díaz y Omar Tejeira esperan mejorar en el Panamá Championship

El mexicano Roberto Díaz, un representante latino en el Panamá Championship 2025, espera tener una mejor segunda ronda, este viernes en el Club de Golf de Panamá.

Para el originario de Veracruz y que estuvo en la University of South Carolina-Aiken, su primer día no ocurrió como deseaba. "Fue complicado, no jugué muy bien, bastante mal desde los tee, los fairways, pero al final pude mantener la situación (el juego) muy cerca del par", reconoció Roberto Díaz.

El mexicano terminó la primera ronda con 71 golpes (+1), una puntuación final donde fue autocrítico en su juego, al reconocer que no tuvo muchos birdies y lamentó el bogey que cometió en el hoyo 11.

Para este segundo día de competencia Roberto Díaz, tiene sus planes: "Hay que ir a apretar", precisó.

El golfista mexicano fue subcampeón en la edición 2020 del Panamá Championship, no pudo en esa ocasión levantar el título al ser superador por un golpe por el estadounidense Davis Riley que hizo 270 toques, (-10),

Díaz sonríe cuando se le recordó ese buen año y cree que la cancha ahora es diferente a la recorrida en ese 2020.

De ese año 2020 a este 2025, Díaz expresa que encontró diferencia en el terreno de juego.

"La diferencia es que el campo es más largo ahora, un poco menos rápido, hay que adaptarse y pegar mejor para tener más chanches", expresó el mexicano al referirse a los planes que tiene para este viernes cuando salga a recorrer por segundo día la cancha de golf de Cerro Viento.

Tejeira: 'Fallé donde no tenía que fallar"

El panameño Omar Tejeira no terminó con su mejor tarde en la primera ronda del Panamá Championship 2025.

"Es uno de esos días, que tratas de pegar, donde tienes que pegar, pero la bola no cae", expresó el panameño Tejeira.

"Fallé en cada lugar, donde no podía fallar, donde las banderas estaban y pagué caro", admite Tejeira sobre la primera ronda del Panamá Championship.

Tejeira terminó la primera ronda con una tarjeta de 80 golpes (+10).

Para este viernes se juegan la segunda ronda y Tejeira añadió que saldrá a "tratar de apretar y ver qué pasa".

"Me puse en una mala posición, pero vamos a luchar y ver qué pasa", reiteró el representante panameño.