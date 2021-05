Roderick Miller pasa por el quirófano; más legionarios se unen a la concentración de la Roja

El defensa Roderick Miller se perderá los partidos de eliminatoria de la selección mayor de Panamá de este mes, tras sufrir una lesión en las prácticas del sábado.

Según información de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Miller se fracturó el tercer metacarpiano de la mano derecha.

Ayer, los médicos ortopedas de la Fepafut, Luis Sevillano y Gerinaldo Martínez, realizaron en una clínica de la localidad la correspondiente cirugía, la cual se completó con éxito.

"Miller estará de baja deportiva durante 3-4 semanas, aproximadamente, por lo que no estará disponible para las eliminatorias de junio. Le deseamos la más pronta y mejor recuperación a nuestro gran defensor", agregó la Fepafut.

Panamá se mide este 5 de junio a Anguila y el martes 8, su rival será República Dominicana.

Ambos partidos se realizarán en el estadio Rod Carew, ante los inconvenientes que presentaba el Rommel Fernández.

Por otro lado, ayer nuevos legionarios se sumaron a la concentración y a las prácticas de la selección mayor.

Luis Mejía, Aníbal Godoy, Jiovany Ramos, Alberto Quintero, José Fajardo y Carlos Harvey se pusieron a disposición de Thomas Christiansen.

VEA TAMBIÉN: Fallece piloto de 19 años, tras accidente en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia

La Fepafut también informó que de los jugadores que disputaron la final de la LPF, y estaban en la lista preliminar, Christiansen decidió sumar a las prácticas al delantero Jair Catuy y desconvocar al resto.

Por si no lo viste

¿Aún no tienes tu para los partidos de la selección ante Anguila y Rep. Dominicana?



Ingresa ya mismo a https://t.co/A7z2QnXVUA y sigue los pasos que te mostramos en este video.



No pierdas la oportunidad de ver y alentar a nuestra selección. ¡Tú también juegas! pic.twitter.com/mUbKvA3RLr— FEPAFUT (@fepafut) May 30, 2021