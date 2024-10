Rodri: 'Este Balón de Oro es la victoria del fútbol español'

El centrocampista Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, aseguró que el premio es "una recompensa para todo el fútbol español" y se acordó de "tantos españoles que no lo han ganado y lo merecían", entre los que citó a Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o Iker Casillas.



El jugador del City y de la selección española también se acordó de Daniel Carvajal, que dijo que "lo merecía tanto" como él, y de Lamine Yamal: "Lo ganará dentro de no mucho, sigue trabajando duro, lo tienes todo por delante".



Rodrigo Hernández 'Rodri', que subió al escenario en muletas a recoger el trofeo debido a su reciente lesión de ligamentos y menisco, aseguró que se trata de "un día especial, no solo para mi, sino también para mi familia y para mi país".



"Hoy el fútbol español ha ganado, y es un orgullo para el mediocampo, un rol que muchas veces pasa desapercibido", agregó.



El brasileño Vinicius (segundo) y el inglés Jude Bellingham (tercero), ambos del Real Madrid Vinicius, completaron el podio del trofeo, que fue entregado por el liberiano George Weah, Balón de Oro en 1995.



Con este galardón, Rodri se convierte en el segundo español en la historia en lograr el Balón de Oro, después de que Luis Suárez lo ganara en 1960.



Rodri, de 28 años, fue la pasada temporada una pieza clave en la selección española campeona de Europa y en el Manchester City, equipo con el que ha ganado cuatro Premier League consecutivas.



"Doy visibilidad a los mediocentros que a veces tenemos un trabajo oscuro y a veces sale a la luz", recalcó.



El flamente Balón de Oro se definió como una persona "normal" y "tranquila", que no pasa mucho tiempo en las redes sociales, y que le gusta estar con su familia.



Agradeció a los que han votado por él y a sus compañeros en el City, pero también "a mi selección, a Luis (de la Fuente), a mis compañeros con los que ganamos la Eurocopa".



También recordó emocionado sus comienzos, con el apoyo de su familia y de su agente, entre las dudas sobre su conseguiría abrirse paso en el fútbol profesional.



Con este triunfo, Rodri es el primer jugador del Manchester City en lograr el Balón de Oro, después de que sus compañeros Kevin de Bruyne y Erling Haaland subieran al podio en años anteriores, como tercero y segundo, respectivamente.