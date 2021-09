Ruso Medvedev, al ganar el Abierto de Estados Unidos : 'Salí mentalizado de que podía superar a Djokovic'

El tenista ruso Daniil Medvedev, que este domingo se convirtió en el nuevo campeón del Abierto de Estados Unidos y logró su primer título de Grand Slam al imponerse por 6-4, 6-4 y 6-4 al serbio Novak Djokovic, primer cabeza de serie, declaró tras concluir el partido que "había salido mentalizado para ser el mejor en la pista".

"Era conscientes de todo el ambiente que rodeaba a la final, con lo que Djokovic se jugaba, pero para mí nada de eso importaba, al igual que el ambiente favorable del público hacia él. Simplemente hice mi tenis y sabía que iba a ser mejor", analizó Medvedev en triunfo. "Como siempre hace Djokovic te prueba desde el inicio, pero siempre mantuve mi plan en mi cabeza y todo resultó".



El plan era muy sencillo, dominar desde el fondo de la pista, dejar que Djokovic hiciese todo el esfuerzo con las subidas a la red y, al final, como el propio Djokovic reconoció, "no me dieron para más".



"Como ya manifesté en la pista durante la entrega del trofeo, Djokovic es el mejor tenista del mundo, pero esta vez mi tenis fue superior porque siempre me anticipé con mi saque y con el resto para complicarle las cosas, tanto cuando jugaba a la defensiva como si atacaba", analizó Mededev, de 25 años, que se convierte en el primer ruso que gana en Flushing Meadows.



Medvedev, que evitó que Djokovic, de 34 años, se convirtiese en el tercer jugador en la historia en completar el ciclo de los torneos de Grand Slam tras haber ganado el Abierto de Australia, que él perdió en la final, el de Roland Garros y el de Wimbledon, dijo que nada de eso le generó presión.



Medvedev, que se unió a sus compatriotas Yevgeny Kafelnikov y Marat Safin como tenista ruso con título de Grand Slam, dijo que la derrota ante Nadal le fue de gran experiencia, lo mismo que la sufrida ante Djokovic en Australia, por lo que sabía que una de las claves del triunfo iba a estar en no pensar en nada más que competir al máximo.



"Sabía que la presión era para él, no para mi, de ahí que en ningún momento me preocupó el marcador, pero si forzarlo con mi juego al máximo y la estrategia respondió por completo", subrayó Medvedev. "De mi cabeza en ningún momento se me fue el plan que había trabajado con mi equipo", añadió.

El propio Djokovic, que ahora tiene marca de 5-4 en los duelos contra Medvedev, reconoció que su rival no solo se presentó en el campo con una estrategia, sino que además siempre la "ejecutó".



La derrota le costó a Djokovic no poder unirse al australiano Rod Laver, que lo hizo dos veces, en 1962 y 1969, y estuvo en las gradas de Flushing Meadows, como el tercer jugador que completó el ciclo de Grand slam. La última mujer en lograr la hazaña fue la alemana Steffi Graf en 1988.

En cambio, Djokovic se une a Jack Crawford en 1933 y Lew Hoad en 1956 como jugadores que ganaron el primer trío de torneos de Grand Slam de un año y llegaron hasta la final del U.S.Open antes de perder.

"Pienso que todo eso al final le pasó factura a Djokovic con su juego, pero lo que más daño le hizo fue el ver como me mantuve siempre con las ideas muy claras de lo que quería hacer en el campo y en todo momento sintió mi presión constante", reiteró Medeved, que se llevó 2,5 millones de dólares de premio en metálico. "Es una buena compensación".



Después de volver a justificar la actitud del público de darle más apoyo a Djokovic, Medvedev, ganador de 13 torneos a nivel del ATP Tour, dijo que ahora estaba listo para comenzar su legado de jugador que puede ganar a cualquier rival y en cualquier campo.

"Pienso que el triunfo en el Abierto me da una nueva perspectiva de todo lo que puedo hacer cuando estoy en el campo", subrayó Medvedev. "La fuerza mental que mostré durante todo el torneo, la confianza ante Djokovic y la manera como ejecuté mi tenis es lo más importante de la victoria que tanto deseaba conseguir en una final de Grand Slam".



Además reconoció que el título también, de alguna manera, le daba el liderato entre los jóvenes valores del tenis mundial que llegan como la generación de recambio a las grandes figuras encabezadas por el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

"Seguro que esta victoria y ser el nuevo campeón del Abierto de Estados Unidos me hace tener una proyección distinta de cara al futuro", agregó.