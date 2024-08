San Francisco empata, complica sus aspiraciones en la Copa de Campeones de Concacaf

El San Francisco panameño y el Diriangén, de Nicaragua, igualaron 0-0 este jueves en la tercera fecha de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf, en juego realizado en el estadio Rommel Fernández.



En la primera mitad el local hizo más por abrir el marcador, pero la puntería no fue la mejor. Al minuto 18, Carlos Rojas cabeceó solo frente al arco, pero no tuvo precisión y ahogó el grito de gol del poco público presente en el estadio.



La primera de peligro del Cacique se dio al minuto 34, en un tiro libre cobrado por Juan Luis Pérez, pero el arquero del San Francisco, José Guerra, pudo detener la pelota.



Ricardo Clarke, al minuto 40 a centro de Darwin Pinzón, remató solo y desviado de la meta del rival, para ser la segunda ocasión que el San Francisco no pudo consumar.



La segunda parte fue parecida al primer tiempo. A los 64, un centro de Miguel Camargo le llegó a Jorge Méndez, quien sacó el remate, pero la pelota se fue desviada, ante la mirada del guardameta Alfonso Quesada.



La más clara de peligro de la visita llegó en un cabezazo de Anderson Treminio, al minuto 77, pero el remate se fue por arriba del arco.



Con el 0-0, San Francisco suma su primer punto en el grupo A, que es comandado por Motagua y Herediano con seis unidades cada uno, mientras que el Diriangén llega a cuatro enteros y Tauro es colista sin puntos.



- Ficha técnica:



0. San Francisco: José Guerra; Édgar Góndola, Aimar Rodríguez, Kevin Calderón, Carlos Rojas (m.63, Jorge Méndez); Edilson Carrasquilla, Isaías Soto (m.63, Yeison Ramírez), Luis Zúñiga (m.39, Francisco Palacios), Darwin Pinzón (m.69, Jhamal Rodríguez); Ricardo Clarke (m.68, Alessandro Canales) y Miguel Camargo.



Entrenador: Gary Stempel.



0. Diriangén: Alfonso Quesada; Anyelo Velásquez (m.69, Francisco Flores), Melvin Hernández (m.43, Didier Delgado), Erick Téllez, Justing Cano; Matías Galvaliz (m.69, Richard Rodríguez), Jonathan Moncada (m.59, Leonel Torres), Jason Coronel, Junior Arteaga; Luis Coronel y Juan Luis Pérez