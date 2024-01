Santa María Golf reúne a los mejores 'amateurs'

El Latin America Amateur Championship (LAAC) se jugará en la cancha del Santa María Golf Club entre el 18 y 21 de enero, evento que reúne a los mejores jugadores de gol aficionado de la región.

El LAAC de 2024 se jugará por 70 con más de 7.000 yardas y que buscarán superar todos los obstáculos de la cancha del Santa María Golf Club.

"La gran defensa del campo son las ondulaciones y los complejos greens. Si pones la bola en la sección equivocada, va a ser muy difícil hacer dos putts", explica Miguel Ordóñez, quien colabora con la dirección de Golf de Santa María y se dispone a participar en su noveno LAAC.

En Santa María es esencial tener muy buen control del golpe de salida. Es un campo abierto con fuera de límites en todos los hoyos, agua en muchos y un rough de paspallum muy complicado donde se puede perder la bola", explica Omar Tejeira, otra de las figuras del golf panameño.

El Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica y América Central, México y el Caribe.

El campeón del Latin America Amateur Championship jugará el Masters Tournament 2024 en Augusta National; The 152nd Open en Royal Troon; y el 124th U.S. Open que se jugará en Pinehurst No. 2. Además, el subcampeón (es) obtendrá la exención para participar en la etapa final de la clasificación con la chance de ingresar a The Open y el U.S. Open de este año.

Además, el ganador será invitado a participar en The Amateur Championship y el U.S. Amateur de 2024, como cualquier otro campeonato aficionado de la USGA para el cual sea elegible.