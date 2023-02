Selección femenina festeja en Panamá su pase al Mundial

La celebración por la inédita clasificación a la Copa Mundial femenina alcanzó su punto máximo este domingo, cuando la selección mayor llegó a casa.

Los familiares de las jugadoras les dieron un emotivo recibimiento en el hotel donde se concentraron para descansar y continuar luego la ruta de festejos.

Tras el desayuno, partieron en una caravana por la vía Tocumen con destino al estadio Rommel Fernández, escenario de la celebración oficial.

"Nos toca disfrutar. Ya veremos el martes o miércoles cómo nos organizamos. Hay que disfrutar esto y sentirnos mundialistas", dijo el técnico Ignacio Quintana.

El estratega recalcó que la selección merece un recibimiento de este nivel, a la vez que recordó que el país nunca dejó de creer.

Con respecto a los amistosos de preparación, Quintana dijo que se ha hablado de rivales de "todos lados, como Asia o África" porque Panamá ahora está en el mapa, pero todavía no se ha cerrado nada.

Por su parte la portera Yenith Bailey narró que cuando su compañera Lineth Cedeño marcó el gol, no supo qué hacer de la emoción.

Precisó que conocía a algunas de las rivales, debido a que jugó en la liga paraguaya.

Panamá forma parte del Grupo F junto a los oncenos de Brasil, Jamaica y Francia.

El primer partido de la selección será el 24 de julio a las 6:00 A.M. contra Brasil. Después enfrentan a Jamaica, el 29 de Julio a las 7:30 A.M. y completan la frase grupal ante Francia, el 2 de agosto, a las 5:00 A.M.

