Sergio 'Checo' Pérez consigue su primer triunfo en la Fórmula Uno y su décimo podio

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) ganó ayer el Gran Premio de Sakhir, el penúltimo del Mundial de Fórmula Uno, de nuevo en Baréin, donde logró su primera victoria en la categoría reina, en una carrera que el español Carlos Sainz (McLaren) acabó cuarto.

Versión impresa



'Checo' firmó su décimo podio en F1 al ganar por delante del francés Esteban Ocon (Renault) -que festejó su primer 'cajón'- y de su compañero en Racing Point, el canadiense Lance Stroll, que acabó la carrera en tercera posición. De esta manera, Pérez logró la primera victoria para México desde que Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Bélgica de 1970, hace cincuenta años.



El canadiense Daniel Ricciardo (Renault) fue quinto, por delante del tailandés Alexander Albon (Red Bull), en una carrera alocada, en una pista de tres kilómetros y medio -dos kilómetros más corta que lo habitual- a la que se dieron 87 vueltas y que el ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri) acabó séptimo.



Los dos Mercedes, que habían salido desde la primera fila, se hundieron al final de la carrera. El finlandés Valtteri Bottas, que arrancó desde la 'pole' acabó octavo, un puesto por delante del inglés George Russell, sustituto de su compatriota el ya séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, ausente al dar positivo en coronavirus.



También puntuó el inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren, que perdió el tercer puesto del Mundial de constructores en favor de Racing Point, el equipo de 'Checo', que no pudo reprimir sus lágrimas en el podio después de firmar una de las gestas más brillantes de toda la historia del deporte mexicano.



El último Gran Premio del año, el de Abu Dabi, se disputará el próximo domingo en el circuito de Yas Marin. El mexicano, declaró tras su brillante victoria en Baréin que espera "que no sea un sueño"; y que le "gustaría seguir" en la categoría reina en 2021, pero que eso "no está en" sus "manos".

"Desde hace diez años llevo esperando este momento", explicó 'Checo', nacido hace 30 años en Guadalajara (Jalisco) y que este domingo logró el primer triunfo para México desde que Pedro Rodríguez ganara el Gran Premio de Bélgica de 1970, hace cincuenta años.



"No sé qué decir. En la primera vuelta (en la que se vio envuelto en un accidente con el holandés Max Verstappen, de Red Bull; y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari) había perdido toda opción, la carrera se había acabado para mí. Pero no desistí. Es increíble haber ganado, no me lo puedo creer", declaró el bravo piloto tapatío tras firmar su primer triunfo -y el décimo podio- en Fórmula Uno.



Pérez, quinto en parrilla, protagonizó la gran remontada de la carrera, ya que después del accidente tuvo que entrar en garaje y retomó la prueba desde la decimoctava plaza. Desde la que ascendió a la primera e hizo sonar el himno mexicano en el podio del circuito bareiní.

VEA TAMBIÉN: Jorge Castelblanco consigue marca para Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y establece dos nuevos récords



"Nunca tiramos la toalla, luchamos en todo momento y, también con un poco de suerte, por los problemas de los Mercedes -del finlandés Valtteri Bottas y el inglés George Russell (sustituto de su compatriota el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton), que salieron primero y segundo y acabaron octavo y noveno- pudimos ganar", indicó.



"Pero ganamos de forma merecida, de eso no hay ninguna duda", comentó que 'Checo' que en la última carrera de la pasada temporada, en Abu Dabi, había comentado a Efe que creía que "como equipo", la suya podía ser "la escudería que más" mejorase con miras a este año. El mexicano acertó, porque, junto al tercer puesto que logró este domingo su compañero Lance Stroll, Racing Point ya es tercera en el Mundial de constructores, con diez puntos de ventaja sobre McLaren, el equipo del español Carlos Sainz.



"Cometí un error con el 'safety car' (coche de seguridad) y notaba muchas vibraciones, pero en el segundo 'stint' (tanda) el coche parecía una limusina. Ya después de los entrenamientos del viernes sabíamos que en tandas largas el coche podía ir muy bien", indicó Sergio Pérez, que no reprimir unas lágrimas en el podio de Sakhir después de haber hecho historia para su país.



Preguntado por su situación, 'Checo', que el lunes explicó en rueda de prensa telemática que o ficha por Red Bull o se tomará "un año sabático", explicó que "ahora mismo lo que" tiene "que hacer es descansar".

"No está en mis manos lo que suceda, no depende de mí. Yo quiero seguir, pero si no estoy aquí el año que viene, espero estarlo de nuevo al siguiente", manifestó Sergio Pérez después de firmar su gran gesta deportiva este domingo en Sakhir.