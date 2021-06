Sergio 'Kun' Agüero: 'Creo que Messi seguirá en el Barça'

El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero cree que "Messi seguirá en el Barça" y así lo expresó ayer cuando le preguntaron por la continuidad de su compatriota en su presentación como nuevo jugador del conjunto azulgrana en el Auditori 1899 del Camp Nou.

"Espero que sí", insistió Agüero. "Esperemos jugar juntos con Messi, pero ya veníamos negociando desde hace tiempo con el club y lo que pase con Leo ya depende de las decisiones que él tomará con el Barcelona", dijo sobre si su llegada es un indicativo de la continuidad del 10 del Barça, con el que comparte amistad.



"Cuando sale la oportunidad de jugar en el Barça cualquier jugador sale corriendo para venir a jugar aquí", dijo también Agüero, que este martes cumplirá 33 años y que llega libre al club azulgrana procedente del Manchester City, con el que disputó unos minutos en la final de la Liga de Campeones perdida ante el Chelsea en Oporto este sábado.



El contrato firmado entre el Barça y Agüero es por dos temporadas, hasta 2023, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Además, se ha convertido en el primer fichaje de la era Laporta.



Agüero también admitió que no ha hablado con el todavía técnico del conjunto azulgrana, Ronald Koeman, y que no tiene "derecho a opinar sobre quién tiene que ser el entrenador porque es el club el que decidirá lo mejor para el club".



En la rueda de prensa de su presentación estuvo acompañado del presidente, Joan Laporta, el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, y el director de fútbol, Mateu Alemany.



En este sentido, Laporta puntualizó que ellos sí que informaron a Koeman del fichaje del delantero argentino y que siguen teniendo contacto con él antes de volver a reunirse en unos días para tratar su futuro.



Por otro lado, Laporta, dirigiéndose directamente a Agüero, dijo que "ha sido siempre un jugador deseado por el Barça, por la calidad y la forma de jugar".

"Te hemos recibido con un tango, un baile que nos pone mucho, como tú", bromeó el presidente azulgrana. "Va a volver la alegría al barcelonismo y la alegría son los goles", añadió.

Antes de hacer sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, Agüero saltó al césped del Camp Nou con la camiseta azulgrana para hacerse fotografías, pero no hizo los tradicionales toques con el balón. Al acto no pudo asistir público.