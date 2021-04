Sergio Ramos tiene una lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la selección española, tiene "una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda", según ha informado su club en un comunicado.

Versión impresa

El Real Madrid ha informado de que "tras las pruebas realizadas hoy" a Sergio Ramos "se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Pendiente de evolución".

Aunque en el club nunca se aportan plazos para la recuperación de los lesionados, una lesión de este tipo necesita al menos un mes de recuperación, con lo que el central se perdería la eliminatoria completa contra el Liverpool en la Liga de Campeones y también el Clásico contra el Barcelona.

El central no está teniendo una buena temporada en cuanto a lesiones se refiere ya que se ha perdido cerca de una veintena de partidos por problemas físicos.

El revuelo que causó su convocatoria con la selección para los partidos frente a Grecia, Georgia y Kosovo cuando no había podido estar en Balaídos con el Madrid justo antes del parón, se agranda con esta nueva lesión.

Ayer, miércoles, Ramos salió faltando cinco minutos para el final del partido frente Kosovo, pese a ir ganando por 3-1.

"No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma", escribió el jugador en sus redes sociales.

"Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís", comentó en estas frases dirigidas a los aficionados.

VEA TAMBIÉN: Herrera gana y Alexis Bernal a un paso de los 100 ponches en el juvenil, Chiriquí y Los Santos pegan