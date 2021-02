Sporting llega ambicioso al Apertura 2021 en la LPF

Sporting San Miguelito puso a un "viejo zorro" en el banquillo como lo es César Eduardo Méndez, buscando un proyecto ambicioso y donde Alianza será el primer equipo en ponerlo a prueba en el Apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF)

"Un rival de mucho respeto, que muchas veces no se le toma en cuenta, pero a pesar de eso, siempre terminan con buenos resultados. Sé que han cambiado en algunas posiciones y conozco la continuidad del entrenador Cecilio Garcés con el equipo", fueron las palabras de Méndez al opinar del partido hoy a las 6:00 p.m. en el estadio Javier Cruz del Colegio Artes y Oficios.

"Buscaremos reconocer algunos puntos altos que tienen para poder tratar de minimizarlos", explicó el estratega.

Sin embargo, el ex asistente del seleccionado nacional, Alexander Guimaraes entre (2006-2008), llega a la escuadra "Rojinegras" con metas claras para el Apertura 2021.

"Lo principal para nosotros en estos momentos, si queremos aspirar al máximo resultado (título), es clasificar entre los seis mejores. Esperamos hacer una muy buena presentación hoy para arrancar de buena forma el torneo", declaró el técnico a 10Deportivo.

Méndez tiene su filosofía de juego para enfrentar el novedoso Apertura 2021 de la LPF. "El fútbol es un deporte de equilibrio, hay que tener en cuenta jugar ofensivamente, pero también hay que saber defenderse, y necesitamos ese balance para tener un equipo sólido, firme y que demuestre en todas sus líneas capacidad y seguridad para jugar".

Las ambiciones para Méndez y Sporting no pueden faltar y sus metas también las tienen definidas, "vamos a tratar de ganar todos los partidos, nosotros siempre planteamos un estilo de juego de carácter ofensivo y buscando el resultado", reiteró.

Méndez también hizo su relato de lo que vivió con Guimaraes y lo que observa en la actualidad del fútbol panameño. "La verdad se sufrió mucho en esa etapa, Panamá ha cambiado y ha avanzado mucho de lo que vimos en aquella oportunidad. La diferencia más notable del fútbol panameño hoy en día es la parte de la infraestructura, hay muchos campos para jugar al fútbol, estos mismos, gracias al aporte de la grama sintética, se encuentran en buenas condiciones", opinó el extécnico del Herediano de Costa Rica.

"Por supuesto que esto de los campos es una gran diferencia, ya que en aquellos tiempos con la selección, no teníamos un campo donde entrenar, porque el Rommel estaba en proceso de reparación y los campos disponibles no estaban adecuados ni en buenas condiciones", recordó el técnico, que también tuvo minutos para hablar sobre el campeonato de 12 equipos de la LPF.

"Más allá del hecho en que se juegue en dos conferencias, yo siento que es de llamar la atención este año, los cuerpos técnicos que se han conformado, los entrenadores que vamos a dirigir, hay gente con experiencia, ganadora y se va a trabajar mucho desde los banquillos", respondió.

Unos de los referentes del equipo fundado en 1989, es el mundialista con la selección de Panamá en Rusia 2018, Gabriel 'Gavilán' Gómez.

"Conozco muy bien a Gabriel y él también a mí, sabemos lo que cada uno espera del otro, conozco bien su capacidad y hoy él cuenta ya con una vasta experiencia con todo el recorrido profesional que ha tenido".

"Reconozco a Gabriel como uno de los mejores profesionales con los que he trabajado, para mí es muy importante tenerlo en el equipo como uno de mis capitanes dentro de los camerinos del Sporting".