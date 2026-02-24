Sporting SM va por la heroica ante LA Galaxy en la Concachampions

El Sporting San Miguelito (Panamá) buscará hacer la heroica cuando enfrente al LA Galaxy de la MLS (Estados Unidos), en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, hoy a las 11:30 p.m. (hora istmeña) en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions.

Recordemos que el partido de ida de la semana pasada quedó empatado por 1-1, con los goles de Rodrigo Tello por parte del Sporting a los 38 minutos e igualó por el Galaxy, el ghanés Joseph Paintsil a los 68 minutos, en juego realizado en Penonomé, Coclé.

"La llave está abierta", admitió el técnico del Sporting, César Aguilar, quien no descartó replantear el sistema táctico de juego para el partido de vuelta.

Aguilar fue claro en sus aspiraciones, quiere proponer hoy en Los Ángeles, para buscar un resultado positivo que pueda darle una alegría al club y a su afición de San Miguelito.

Galaxy es dirigido por el técnico Greg Vanney, quien espera en este partido de vuelta, asegurar su pasaporte a los octavos de final de la Concachampions.

El onceno "galáctico" viene de empatar en su primer juego de su liga local, MLS, contra New York City por marcador de 1-1.

Por su parte, Sporting San Miguelito no jugó en la sexta jornada del Apertura 2026 de la LPF contra Universitario de Coclé, su compromiso fue trasladado de fecha y se jugará el miércoles 4 de marzo en Penonomé.

El equipo que resulte ganador de la llave entre Sporting San Miguelito y Galaxy, avanzará a los octavos de final de la Concachampions donde los espera Mount Pleasant FA de Jamaica.