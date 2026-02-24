Hilary Duff reacciona al fallecimiento de su padre televisivo Robert Carradine

La reacción de Hilary Duff ante la muerte de Robert Carradine fue inmediata y profundamente emotiva. Publicó un tributo en Instagram poco después de conocerse la noticia.

Comenzó su mensaje con sinceridad cruda: "This one hurts" ("Esta sí duele"). Expresó lo difícil que resultaba aceptar la realidad sobre un viejo amigo.

Recordó la calidez que existía en la familia McGuire durante el rodaje de "Lizzie McGuire". Destacó cómo siempre se sintió cuidada por sus padres en pantalla, incluyendo a Carradine como Sam McGuire.

Aseguró que estaría eternamente agradecida por esa experiencia y el apoyo recibido. Esa conexión laboral se convirtió en un vínculo personal significativo para ella.

Mostró tristeza al enterarse del sufrimiento que padecía Bobby. Reconoció su larga lucha con el trastorno bipolar, según confirmó la familia.

Su corazón dolía no solo por él, sino por su familia y todos los que lo amaban. El mensaje transmitía empatía y dolor colectivo.

Acompañó el texto con fotos del set junto a Carradine, Hallie Todd y Jake Thomas. Las imágenes evocaban recuerdos felices de la serie icónica de Disney Channel.

Medios como People, Today, BBC y Page Six reprodujeron íntegramente su publicación. La noticia se viralizó rápidamente en redes y prensa.

Su respuesta resaltó el impacto duradero de Carradine en su vida. Reforzó la imagen de un elenco unido más allá de la ficción.

En resumen, Hilary Duff honró a su "papá televisivo" con palabras llenas de cariño, gratitud y tristeza genuina. Su tributo conmovió a fanáticos y compañeros por igual.