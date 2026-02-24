"Erika Ender: El Musical", obra de Benjamín Cohen basada en la vida y música de la cantautora Erika Ender, se estrenará en el emblemático Teatro Nacional de Panamá y tendrá funciones abiertas al público del 16 al 29 de noviembre.

El musical, escrito y dirigido por Cohen, es un espectáculo original que recorre la vida personal y profesional de la reconocida artista, que participó activamente en la creación y desarrollo del proyecto como productora ejecutiva y artística.

La participación de Ender aporta una mirada íntima, curatorial y artística, garantizando fidelidad emocional, narrativa y musical a su historia y legado.

David Candanedo, de Magic Dreams Productions, encargados de la producción ejecutiva del musical, anunció que las entradas para la obra estarán a la venta dentro de un mes por Panatickets.

El musical también contará con una noche internacional, adelantó Ender. Se trata de una función especial en la que artistas, personalidades y medios internacionales visitarán a Panamá para ser parte de esta celebración escénica, lo cual consolida al país como un punto de encuentro cultural de alto nivel.

Cabe mencionar que la puesta en escena será a beneficio de la Fundación Puertas Abiertas, reafirmando el compromiso social que ha acompañado la trayectoria de la artista y reafirmando la unión entre arte, propósito e impacto.

Producción

En el Teatro Pacific, la noche del 23 de febrero, medios de comunicación, figuras del ámbito cultural, representantes gubernamentales y líderes empresariales disfrutaron una muestra exclusiva de la puesta en escena, revelando algunos de los personajes que darán vida a la historia de Erika Ender.

Carmen Muñoz, Marisabel Serna, Julio Barsallo, Maisa Pérez Condassin, Any Tovar, Michelle Alpízar, Jesús Jaen Montenegro, Julieta Tomacelli, José Berastegui, Sabrina Palma, Aníbal Rey, Jorge Losa (participación especial) y otros destacados actores forman parte del elenco del musical. Además, se contará con la participación de jóvenes artistas de la Generación TalenPro y de academias de danzas folklóricas de Panamá, en número especiales dentro de la obra.



Durante la velada, Ender confirmó una colaboración internacional con Nacho Cano, creador del musical "Malinche", donde la panameña asistirá como invitada especial a una de las funciones, sin embargo, no estará sola, seis de los miembros del reparto de "Erika Ender: El Musical" la acompañarán.

Durante esta experiencia, en México, los talentos vivirán una inmersión artística en la Escuela Malinche, recibirán coaching profesional en baile y canto.