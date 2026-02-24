APM Terminals inicia fase de estabilización en el puerto de Balboa

La empresa APM Terminals inició la fase de estabilización de las operaciones en el puerto de Balboa, luego de que el gobierno panameño le entregó la operación transitoria por un plazo de hasta 18 meses.

De acuerdo con la operadora portuaria, durante dicha fase, la prioridad es asegurar la continuidad del hub logístico mientras se instala un nuevo sistema operativo para retomar el movimiento de contenedores en la terminal de Balboa con el menor impacto posible.

"En esta fase inicial de estabilización, nuestra responsabilidad es garantizar que Panamá mantenga la continuidad y la confiabilidad de su hub logístico. Así como proteger la carga y la seguridad de las personas. Es un proceso en el que tenemos que trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar su actividad de manera progresiva, una vez concluya la instalación del sistema, entre otras tareas operativas, de auditoría, capacitación y verificación, que nuestro equipo realizará en el puerto de Balboa desde hoy”, señaló Marliz Bermúdez, CEO de APM Terminals Panamá.

Bermúdez agregó que son conscientes del desafío que han asumido como empresa en este proceso inédito, pero, están plenamente comprometidos con Panamá y trabajarán de cerca con sus clientes, autoridades y colaboradores para asegurar que tengan la información detallada de los avances de esta fase de estabilización.

Puntos Clave de la Fase de Estabilización:

Estabilidad laboral: incorporación de los colaboradores mediante el proceso de sustitución patronal. El personal experto será la pieza clave para la continuidad segura y ordenada de las operaciones.

Continuidad operativa: diseño y puesta en marcha de nuevos protocolos de contingencia para minimizar el impacto en la entrega y recepción de los contenedores, así como la capacitación del personal con el nuevo sistema operativo.

Atención a clientes: canales directos para líneas navieras, clientes, proveedores y transportistas, con información técnica y actualizaciones operativas para que conozcan la información de su carga.

Migración de sistema: transición al sistema operativo Navis N4, utilizado en una parte relevante de terminales a nivel global. Durante este proceso estaremos regulando el movimiento de contenedores en la terminal y brindado actualizaciones constantes a los clientes.

Diagnóstico de activos: inventario y evaluación de grúas, equipos y sistemas para identificar los problemas existentes en la terminal, y definir el plan de operación, mantenimiento y adecuaciones de corto plazo.

Auditoría: de procesos, protocolos, maquinarias, contratos, acuerdos y demás información sobre la operación de la terminal para revisión y optimización.