Contraloría refrenda contratos para garantizar operación de los puertos Balboa y Cristóbal

El contralor general de la República, Anel Flores, refrendó los contratos para la continuidad de la operación, mantenimiento y administración de los puertos Balboa y Cristóbal, tras la reciente transición en la gestión de ambas terminales.

Se trata del refrendo del Contrato No. A-2002- 26 de 23 de febrero de 2026, suscrito entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la empresa APMT Panamá, S.A., para la operación del puerto Balboa.

Según la Contraloría General de la República, este refrendo forma parte del ejercicio constitucional y legal de control previo que ejerce la entidad sobre los actos y contratos que comprometen recursos del Estado, con el objetivo de garantizar que los mismos se ajusten estrictamente al marco jurídico vigente, salvaguardando el interés público y la correcta administración de los bienes nacionales.

De igual forma, se efectuó la firma del refrendo del Contrato de Concesión No. A-2003-26 de 23 de febrero de 2026, suscrito entre la AMP y la empresa TIL Panamá, S.A., para la continuidad de la operación del puerto Cristóbal, infraestructura estratégica para el comercio marítimo y la conectividad logística del país.

La Contraloría informó que ambos contratos se sustentan en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 5, del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley No. 153 de 8 de mayo de 2020, normativa que establece los procedimientos aplicables a las concesiones administrativas y a los contratos relacionados con la explotación y administración de servicios públicos.

“La continuidad operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal resulta fundamental para el fortalecimiento del sistema portuario nacional, la competitividad del país como hub logístico regional y la generación de empleo e inversión vinculada a la actividad”, detalla la entidad en un comunicado.

Cabe mencionar que el gobierno panameño tomó este lunes el control de ambos puertos luego de que se publicó en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anuló la concesión a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, y entregó la operación transitoria de ambos, por un plazo de hasta 18 meses, a APM Terminals y TiL.

Por su parte, la empresa APM Terminals inició la fase de estabilización de las operaciones en el puerto de Balboa, dando prioridad a la continuidad del hub logístico mientras se instala un nuevo sistema operativo para retomar el movimiento de contenedores en la terminal.