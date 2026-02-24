Winona Ryder volverá a trabajar con Tim Burton en la tercera temporada de 'Wednesday'

La estrella estadounidense Winona Ryder volverá a trabajar junto al director Tim Burton y a Jenna Ortega en la tercera temporada de "Wednesday", según informó Netflix.

La última vez que Ortega, Burton y Ryder trabajaron juntos fue en la película "Beetlejuice Beetlejuice", de 2024, en la continuación de la cinta ochentera "Beetlejuice" protagonizada por Michael Keaton.

A esta nueva temporada, cuya producción se está llevando a cabo en Dublín, también se unirán Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Previamente fue anunciado que Eva Green daría vida a la hermana de Morticia Addams, Ophelia, junto a Ortega (Wednesday Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) y Luis Guzmán (Gomez Addams).

"Estoy muy emocionado de volver para la tercera temporada y es fantástico reunirme con todo el elenco original. La incorporación de algunos queridos amigos y antiguos colaboradores míos, como Winona, Eva, Chris y Noah, hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado", aseguró Burton en el comunicado.

Aún no se ha confirmado la fecha de estreno de esta producción.

Éxito

La serie "Wednesday" se convirtió en un fenómeno global con su primera temporada en 2022, rompiendo récords en Netflix al acumular cientos de millones de horas vistas y posicionándose como una de las producciones en inglés más vistas de la plataforma. Jenna Ortega capturó perfectamente el espíritu gótico y sarcástico de Merlina Addams, generando un impacto cultural masivo con bailes virales, memes y un revival del interés por la Familia Addams.

La segunda temporada, estrenada en 2025, mantuvo el éxito al liderar las listas de Netflix durante la segunda mitad del año con 124 millones de vistas, superando incluso a la temporada final de "Stranger Things". Aunque no alcanzó los números explosivos iniciales de la primera (que llegó a 252 millones de vistas totales), demostró una fidelidad impresionante del público y atrajo tanto a fans antiguos como a nuevos espectadores.

En conjunto, "Wednesday" consolidó su estatus como una de las franquicias clave de Netflix, con la temporada dos ubicándose entre las series en inglés más vistas de la historia y generando un legado duradero en moda, redes sociales y audiencia juvenil.