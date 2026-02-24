Se registra sismo cerca de Puerto Armuelles

En horas de la tarde de este martes 24 de febrero de 2026 la tranquilidad el occidente del país fue severamente sacudida por un sismo de magnitud 5.1 .

El mismo se registró a las 3:38 p.m., según el reporte preliminar emitido por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 19 kilómetros y se localizó en la región fronteriza Panamá–Costa Rica, específicamente 2 kilómetros al sur de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

El evento fue clasificado con estado “revisado”, según el reporte emitido por la entidad académica a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas por el sismo.

Se mantiene el monitoreo en la zona para evaluar cualquier posible impacto derivado del movimiento.

Las autoridades mantienen el monitoreo mientras se espera información oficial adicional sobre este evento sísmico que volvió a recordar que Panamá también tiembla.