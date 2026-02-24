Panamá convocará embajadores de UE para defender salir de las listas de paraísos fiscales

El Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, dijo este martes que próximamente convocará una reunión con los embajadores de la Unión Europea (UE) para "transmitirles" que el país no "merece" continuar en las listas del bloque sobre paraísos fiscales.



"Panamá es un aliado fiel de España y de la Unión Europea. La próxima semana solicité a mi equipo que cite aquí a todos los embajadores de la Unión Europea (..) porque queremos hablar francamente con ellos y transmitirles que no merecemos seguir en esas listas", adelantó Martínez-Acha.



El canciller dijo esas palabras en el marco de la firma de una nueva 'Alianza de Cooperación para el Desarrollo Sostenible' entre España y Panamá.



"Somos un aliado fiable, somos un puente estratégico. Panamá es un socio estable con reglas claras y visión de largo plazo", remarcó el ministro de Relaciones Exteriores panameño, quien señaló que desde el Gobierno son "optimistas" porque con la "ayuda" de España, Grecia e Italia saldrán "pronto" de esas listas.



La UE mantuvo a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria porque considera que no ha subsanado deficiencias en las exenciones y el intercambio de información fiscal, aunque 'Los Veintisiete' excluyeron en el 2025 al país de otra lista de blanqueo.



Ante ello, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó el veto de las empresas europeas en las licitaciones públicas de cara a futuros proyectos como un tren de carga y pasajeros hasta la frontera con Costa Rica, puertos y un gasoducto en las cercanías del Canal de Panamá, entre otras obras de infraestructura pública.



De eso veto quedaron excluidos Italia, Grecia y España porque, según aclaró luego Mulino, "no tienen a Panamá en ninguna lista; por ende, no hay problema", reconociendo así su apoyo.



En el último año, Panamá ha salido de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y de la lista de paraísos fiscales de Ecuador. Además, en 2023 fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).



Ya en noviembre de 2024, Mulino expresó a los embajadores de más de 50 países su inconformidad por la inclusión en las listas de paraísos fiscales y les pidió "cerrar filas". El Gobierno panameño ha centrado esfuerzos para salir de las listas que consideran al país un paraíso fiscal, porque las considera discriminatorias.