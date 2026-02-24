Iverson Molinar, sobre el juego ante Cuba y Argentina: 'Tenemos las expectativas muy altas'

Panamá no baja el ritmo, sabe que urge de una victoria ante Cuba, tiene la oportunidad de hacerlo en la Arena Roberto Durán este viernes y las expectativas se mantienen latente en el Grupo D de las eliminatorias mundialistas Catar 2027.

"Estamos muy emocionados, tenemos un buen equipo y tenemos la expectativa muy alta para esta ventana", sostuvo el base Iverson Molinar, al referirse a los partidos de Cuba y Argentina, respectivamente.

El quinteto nacional con su nuevo técnico, Nelson Colón, se mide a Cuba, un rival directo en sus aspiraciones por llegar al Mundial de Baloncesto Catar 2027.

"Ante Cuba, tenemos que jugar nuestro juego" ripostó Molinar y añadió que hay que aprovechar la sabiduría del nuevo cuerpo técnico.

"Venimos con ansias de ganar" , dijo Erick Romero, quien añadió que han trabajado en sus "fortalezas y debilidades para sacar la victoria ante Cuba y Argentina".

Para Carlos Rivera, asistente del coach de Nelson Colón, hay un reto que es sacar la victoria ante Cuba.

El jugar en casa, la Arena de Roberto Durán, da la oportunidad de realizar uno o dos entrenamientos más, eso ayuda mucho, dijo Rivera y añadió la importancia de poder jugar "rápido, pero organizado" en el tabloncillo.