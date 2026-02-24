Policentro de San Isidro iniciará operaciones con servicios de urgencias, laboratorio y farmacia

Con una inversión de $35,199,839.66, este martes se entregó el nuevo Policentro de Salud de San Isidro, ubicado en el corregimiento Omar Torrijos, en San Miguelito, una obra que tiene más de 10 años de atraso y que beneficiará a más de 250 mil residentes del sector y comunidades aledañas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en nombre del presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo entrega de las modernas, amplias y dignas instalaciones.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), este edificio de nueve pisos deja de ser simplemente un centro de salud para convertirse en un Policentro, capaz de ofrecer servicios más completos, especializados y acordes con las necesidades de la población.

"A partir de hoy, estas puertas se abren para que nunca más tengan que recorrer largas distancias en busca de atención médica. Quedan atrás los tiempos en que este centro operaba en condiciones precarias y espacios reducidos", expresó Boyd Galindo.

En una primera fase se habilitarán los servicios de Cuarto de Urgencias, laboratorio, farmacia y área administrativa. La apertura progresiva de los demás servicios será anunciada oportunamente, a fin de que la población pueda acercarse y recibir atención temprana, segura y de calidad.

El nuevo Policentro de Salud contará con los servicios de medicina familiar, pediatría, ginecología, obstetricia, electrodiagnóstico, odontología, farmacia, quirófano ambulatorio y camas de observación para adultos y niños.

Además, ofrecerá especialidades como psiquiatría, oftalmología, psicología, dermatología, estimulación precoz, medicina física y rehabilitación.

En la inauguración participaron Manuel Zambrano Chang, viceministro de Salud; Algis Torres, director regional de Salud de San Miguelito; Yeniley Crespo, directora médica del Policentro; diputados y representantes de corregimiento, así como funcionarios del Ministerio de Salud, de las juntas comunales y la comunidad.