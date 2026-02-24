Diez años después del inicio de los trabajos de remodelación y ampliación del colegio Moisés Castillo Ocaña (MCO) en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, el Ministerio de Educación (MEDUCA) procedió a entregar los nuevos edificios.

Las nuevas instalaciones albergan 15 aulas teóricas y siete laboratorios especializados que beneficiarán a los 2,600 estudiantes de premedia y media que cursan estudios en este centro educativo.

La entrega de los nuevos edificios coincidió con una manifestación organizada por los docentes, quienes, portando pancartas, exigían utilizar los nuevos espacios al inicio del año escolar 2026.

Pedro Ávila, docente de este colegio, dijo que en 10 años varios ministros de Educación incumplieron la palabra empeñada para la terminación de la obra, sumado al abandono del proyecto por empresas constructoras y continuas adendas.

"Hasta el día lunes desconocíamos que este martes se realizaría la entrega de los nuevos edificios, por lo que nos sorprende que de la noche a la mañana se realice la entrega", dijo el docente.

Rufino Rodríguez, director regional del MEDUCA, informó que los trabajos de diseño, desarrollo de planos, construcción y remodelación integral del colegio tuvieron un costo superior a los 19 millones de dólares. El costo original del proyecto era de 13 millones.

Rodríguez manifestó entender la preocupación de los 156 docentes del MCO, dada las promesas incumplidas por pasadas administraciones.

Añadió que ya se cuenta con el permiso de ocupación otorgado por el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Agregó que el mantenimiento de la escuela será costeado por el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), el cual no ha sido utilizado en varios años por la dirección del colegio.

El proyecto incluye edificio de música, cafetería, estacionamientos, cerca perimetral, rampas, cobertizos y mejoras al sistema de aguas.