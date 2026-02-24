Vecinos de Calle 50 aprueban proyecto presentado por la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá presentó, en audiencia pública, el proyecto para darle otra esencia a la Avenida Nicanor de Obarrio, mejor conocida como Calle 50, en el tramo que va desde Vía Brasil hasta el Final de Calle 50 (Frente Marino).

La actividad reunió a residentes de Bella Vista y San Francisco, a quienes se explicó los planos y el alcance de la obra. Allí mismo se respondieron las preguntas y se resolvieron las dudas de los vecinos sobre cómo quedaría la zona.

Tras la exposición de la Dirección de Planificación Urbana, los moradores levantaron la mano en señal de aprobación. Fue el visto bueno de quienes viven y caminan por una de las zonas más transitadas del distrito capitalino.

El llamado proyecto de “Mejoramiento Urbano” forma parte del Plan de Desarrollo Integral del Distrito.

La meta, según lo explicado, es recuperar espacios públicos como aceras, servidumbres, calles, parques y áreas verdes en ese eje urbano que mueve oficinas, comercios y residentes.

La intervención abarcará 2.29 kilómetros y tendrá una inversión estimada de $8 millones.

La Alcaldía explicó que el dinero para este importante proyecto saldrá de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además, estará ligado a las obras de soterramiento de cables que ejecutará la Autoridad de los Servicios Públicos en el mismo tramo.

Entre los trabajos contemplados están la ampliación de aceras, arborización, iluminación moderna y mejoras en parques y áreas verdes.

De hecho hace unos días el alcalde Mayer Mizrachi señaló que en Calle 50 se deben realizar los desfiles de Navidad, ya que permitiría traer otro tipo de aparejos, algo que en la Cinta Costera no se puede por los puentes peatonales.

Además dijo que este proyecto no contempla quitarle espacio a los autos como ya se hizo en el pasado, medida que considera "es innecesario cuando hay espacio público" que se puede recuperar.