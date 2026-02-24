La Universidad de Panamá (UP) está últimando detalles para el inicio del año 2026 y ofreció detalles de las fechas para el pago de matrícula.

Las clases en la UP para el primer semestre están previstas para iniciar el próximo lunes 23 de marzo.

Informaron que el segundo semestre iniciará el 17 de agosto y culminaría el 12 de diciembre.

Calendario 2026 de la Universidad de Panamá

Primer semestre

- Matrícula de primer ingreso: del 2 al 7 de marzo

- Matrícula para estudiantes regulares: del 9 al 21 de marzo

- Pago de Matrícula: del 3 de marzo al 4 de abril

- Inicio de clases: 23 de marzo

- Exámenes finales: del 6 al 18 de julio

Segundo semestre

- Matrícula: del 3 al 15 de agosto

- Pago de matrícula: del 4 de agosto al 5 de septiembre

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

- Inicio de clases: 17 de agosto

- Exámenes finales: del 30 de noviembre al 12 de diciembre

Hacen un llamado para que realicen su pago de matrícula de forma oportuna y segura a través de: https://uppagos.up.ac.pa

El cierre del año académico está previsto para el 31 de diciembre de 2026, informó la UP.