En medio de la incertidumbre por la transición de una empresa a otra en el Puerto de Cristóbal, en la ciudad de Colón, funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se trasladaron a la Costa Atlántica para abordar el tema.

Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, al llegar al recinto portuario manifestó que se busca garantizar que todos los trabajadores estén tranquilos y conversar directamente con ellos para que “se cumpla con el debido proceso y que se garantice todos sus años de servicio y su estabilidad laboral”.

La ministra fue enfática al aclarar que no habrá despidos, tal como lo dijo el presidente de la república, José Raúl Mulino, desde un principio.

Agregó que en este encuentro se estableció el primer enlace con la empresa que se establecerá en el puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón.

Al ser consultada sobre las operaciones en el puerto de Cristóbal, dijo que en estos momentos no hay barcos y que hay una baja en la operación, pero esto no debe interpretarse como que hay trabajadores cancelados.

Añadió que se está haciendo la sustitución patronal, que implica que los trabajadores conservan todos sus derechos adquiridos y sus años de servicio.

Queribel Adles, una de las trabajadoras portuarias, en medio de la visita del Mitradel señaló que tuvieron una buena comunicación con la ministra sobre la transición de una empresa a otra.

Indicó que existía incertidumbre entre los trabajadores portuarios, pero todo fue aclarado y se respetarán todos los años de antigüedad. “Todo sigue igual”.

La trabajadora explicó que la ministra de Trabajo dio su palabra de que todas las plazas de empleo se mantienen.

Destacó además que esperan seguir trabajando y que se mantenga la fuerza laboral.